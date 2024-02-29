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Польша
29 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 29 февраля 2024, 13:49
939
2

Экс-футболист Динамо не впечатлил лидера второго дивизиона Польши

С 2020 года Костевич не провел ни одного матча

29 февраля 2024, 13:48 | Обновлено 29 февраля 2024, 13:49
939
2
Экс-футболист Динамо не впечатлил лидера второго дивизиона Польши
ФК Арка Гдыня. Владимир Костевич

Экс-футболист «Карпат», польского «Леха» и «Динамо» Владимир Костевич не смог проявить себя во время просмотра в польской «Арке» из Гдыни, на данный момент лидирующей во втором по силе дивизионе страны.

Клуб ограничился лаконичным сообщением на своей странице в Twitter. «Владимир Костевич завершил свой просмотр в «Арке» и по решению тренерского штаба не присоединится к команде», – сообщила клубная пресс-служба.

Отметим, что последним полноценным сезоном для Костевича был 2019/2020 в составе «Леха» (32 матча, 1 гол). После этого игрок находился в системе клубов «Динамо», львовского «Руха» и польской «Варты», но так и не провел с того времени ни одного матча.

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Владимир Костевич просмотр игроков Арка Гдыня трансферы
Источник Twitter
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Burevestnik
почти 4 года не играл, кому он такой нужен...
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-1
Лига конференций без динамо
Это тот костевич на которого молились дырявые 
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-5
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