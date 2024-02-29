Экс-футболист Динамо не впечатлил лидера второго дивизиона Польши

Экс-футболист «Карпат», польского «Леха» и «Динамо» Владимир Костевич не смог проявить себя во время просмотра в польской «Арке» из Гдыни, на данный момент лидирующей во втором по силе дивизионе страны.

Клуб ограничился лаконичным сообщением на своей странице в Twitter. «Владимир Костевич завершил свой просмотр в «Арке» и по решению тренерского штаба не присоединится к команде», – сообщила клубная пресс-служба.

Отметим, что последним полноценным сезоном для Костевича был 2019/2020 в составе «Леха» (32 матча, 1 гол). После этого игрок находился в системе клубов «Динамо», львовского «Руха» и польской «Варты», но так и не провел с того времени ни одного матча.