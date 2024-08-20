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19.08.2024 21:45 – FT 3 : 0
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20 августа 2024, 03:31 | Обновлено 20 августа 2024, 03:34
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0

Мотта оценил победу Юве в дебютной игре во главе туринцев

«Старая синьора» разгомила «Комо»

20 августа 2024, 03:31 | Обновлено 20 августа 2024, 03:34
40
0
Мотта оценил победу Юве в дебютной игре во главе туринцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта, дебютировав в команде на официальном уровне, поделился эмоциями от победы подопечных над «Комо» (3:0) в 1-м туре Серии А.

«У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула, но я жду больших свершений от всех, не только от него. Он сегодня сыграл потому, что заслужил это своей работой. Я рад за него, и мы показали хороший командный футбол.

«Комо» провел прекрасный сезон в Серии В и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как и всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения.

Душан Влахович провел отличный матч – как с мячом, так и без него. Он важен для нас. Кенан Йылдыз действовал на тех позициях, из которых нам нужно было выжать максимум, у него есть необходимые для этого характеристики. И его действия создавали свободные зоны для Мбангула, который мог оставаться на фланге и снабжать мячом нападающих», – отметил Мотта.

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Серия A Ювентус Комо чемпионат Италии по футболу Тиаго Мотта
Юрій Остроумов Источник: DAZN
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