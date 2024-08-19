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Чемпионат Италии
Ювентус
19.08.2024 21:45 – FT 3 : 0
Комо
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Италия
19 августа 2024, 23:47 | Обновлено 20 августа 2024, 00:29
273
0

Ювентус разгромно выиграл в первом матче Мотты, крупная победа Аталанты

Аталанта разгромила Лечче в матче 1-го тура чемпионата Италии

19 августа 2024, 23:47 | Обновлено 20 августа 2024, 00:29
273
0
Ювентус разгромно выиграл в первом матче Мотты, крупная победа Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Комо» (3:0). У туринского клуба забили: Самуэль Мбангула, Тимоти Веа, Андреа Камбьясо.

Этот поединок стал для «Ювентуса» первым под руководством Тиаго Мотты, экс-тренера «Болоньи». «Комо» тренирует знаменитый в прошлом игрок Сеск Фабрегас.

«Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (4:0). У клуба из Бергамо дубли оформили Матео Ретеги и Марко Брешианини.

Серия А. 1-й тур, 19 августа

Ювентус – Комо – 3:0

Голы: Мбангула, 23, Тимоти Веа, 45+1 Андреа Камбьясо, 90+1

Лечче – Аталанта – 0:4

Голы: Брешианини, 35, 66, Ретеги, 45, 57 (пен)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Мбангула (Ювентус).
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чемпионат Италии по футболу Тиаго Мотта Ювентус Комо Лечче Аталанта Серия A Тимоти Веа Андреа Камбьязо Матео Ретеги видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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