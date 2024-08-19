Ювентус разгромно выиграл в первом матче Мотты, крупная победа Аталанты
Аталанта разгромила Лечче в матче 1-го тура чемпионата Италии
Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Комо» (3:0). У туринского клуба забили: Самуэль Мбангула, Тимоти Веа, Андреа Камбьясо.
Этот поединок стал для «Ювентуса» первым под руководством Тиаго Мотты, экс-тренера «Болоньи». «Комо» тренирует знаменитый в прошлом игрок Сеск Фабрегас.
«Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (4:0). У клуба из Бергамо дубли оформили Матео Ретеги и Марко Брешианини.
Серия А. 1-й тур, 19 августа
Ювентус – Комо – 3:0
Голы: Мбангула, 23, Тимоти Веа, 45+1 Андреа Камбьясо, 90+1
Лечче – Аталанта – 0:4
Голы: Брешианини, 35, 66, Ретеги, 45, 57 (пен)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем сыграл первый официальный матч за римский клуб
Счет открыл Педро Порро, а затем ситуацию уравнял Джейми Варди