Ювентус разгромно выиграл в первом матче Мотты, крупная победа Аталанты

Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Комо» (3:0). У туринского клуба забили: Самуэль Мбангула, Тимоти Веа, Андреа Камбьясо.

Этот поединок стал для «Ювентуса» первым под руководством Тиаго Мотты, экс-тренера «Болоньи». «Комо» тренирует знаменитый в прошлом игрок Сеск Фабрегас.

«Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (4:0). У клуба из Бергамо дубли оформили Матео Ретеги и Марко Брешианини.

Серия А. 1-й тур, 19 августа

Ювентус – Комо – 3:0

Голы: Мбангула, 23, Тимоти Веа, 45+1 Андреа Камбьясо, 90+1

Лечче – Аталанта – 0:4

Голы: Брешианини, 35, 66, Ретеги, 45, 57 (пен)