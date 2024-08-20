38-летний Модрич не поставил точку во взаимоотношениях со сборной
Хорват получил вызов в главную команду страны
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич примет участие в ближайших матчах сборной Хорватии в Лиги наций УЕФА против команд Португалии и Польши, которые запланированы на 5 и 8 сентября соответственно.
Пресс-служба Хорватского футбольного союза уведомила о том, что 38-летний обладатель Золотого мяча 2018 вызван в сборную Хорватии.
Как известно, лучшим в карьере достижением Модрича в составе сборной Хорватии является серебро чемпионата мира 2018, где «клетчатые» проиграли в финале Франции со счетом 2:4.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич вместе с Дани Карвахалем стали обладателями уникального статуса в Европе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После трех туров в топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо
18 августа королевский клуб с Тибо сыграл вничью в матче 1-го тура против Мальорки