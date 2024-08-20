38-летний Модрич не поставил точку во взаимоотношениях со сборной

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич примет участие в ближайших матчах сборной Хорватии в Лиги наций УЕФА против команд Португалии и Польши, которые запланированы на 5 и 8 сентября соответственно.

Пресс-служба Хорватского футбольного союза уведомила о том, что 38-летний обладатель Золотого мяча 2018 вызван в сборную Хорватии.

Как известно, лучшим в карьере достижением Модрича в составе сборной Хорватии является серебро чемпионата мира 2018, где «клетчатые» проиграли в финале Франции со счетом 2:4.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич вместе с Дани Карвахалем стали обладателями уникального статуса в Европе.