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20 августа 2024, 01:47 | Обновлено 20 августа 2024, 02:21
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38-летний Модрич не поставил точку во взаимоотношениях со сборной

Хорват получил вызов в главную команду страны

20 августа 2024, 01:47 | Обновлено 20 августа 2024, 02:21
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38-летний Модрич не поставил точку во взаимоотношениях со сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич примет участие в ближайших матчах сборной Хорватии в Лиги наций УЕФА против команд Португалии и Польши, которые запланированы на 5 и 8 сентября соответственно.

Пресс-служба Хорватского футбольного союза уведомила о том, что 38-летний обладатель Золотого мяча 2018 вызван в сборную Хорватии.

Как известно, лучшим в карьере достижением Модрича в составе сборной Хорватии является серебро чемпионата мира 2018, где «клетчатые» проиграли в финале Франции со счетом 2:4.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич вместе с Дани Карвахалем стали обладателями уникального статуса в Европе.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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