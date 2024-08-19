Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный ветеран мадридского Реала планирует сыграть на ЧМ-2026
Испания
19 августа 2024, 18:59 | Обновлено 19 августа 2024, 19:12
206
0

Легендарный ветеран мадридского Реала планирует сыграть на ЧМ-2026

Лука Модрич не скрывает своего желания принять участие в чемпионате мира 2026

19 августа 2024, 18:59 | Обновлено 19 августа 2024, 19:12
206
0
Легендарный ветеран мадридского Реала планирует сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Стало известно, сыграет ли Лука Модрич на чемпионате мира 2026.

Полузащитник мадридского «Реала» включен в состав национальной сборной Хорватии на предстоящие игры Лиги наций с командами Португалии и Польши.

Как сообщает испанское издание AS, несмотря на возникшие после Евро-2024 сомнения, 38-летний футболист принял решение продолжить выступления за сборную. Модрич не скрывает своего желания принять участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится на территории США, Канады и Мексики.

Лука уверен в своей ключевой роли для хорватской команды, осознавая сложности с поиском достойной замены в центре поля. Подопечные Златко Далича проведут матч против сборной Португалии 5 сентября, а встреча с польской командой запланирована на 8 сентября.

По теме:
Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ
Он забивал Барселоне. Жирона претендует на подписание хавбека Реала
Барселона может подписать воспитанника и экс-игрока Реала
Лука Модрич Реал Мадрид сборная Хорватии по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Алексей Тиньков Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Футбол | 19 августа 2024, 17:25 3
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург

Матч пройдет 21 августа в 22:00 по Киеву

Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек
Теннис | 19 августа 2024, 14:55 8
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек

Линдсей Дэвенпорт не нравится, что первая ракетка мира берет туалетные перерывы после проигрыша сета

Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Футбол | 18.08.2024, 21:49
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Футбол | 18.08.2024, 22:41
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Футбол | 19.08.2024, 11:36
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
18.08.2024, 16:43 7
Футбол
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 2
Футбол
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
17.08.2024, 19:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем