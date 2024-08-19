Легендарный ветеран мадридского Реала планирует сыграть на ЧМ-2026
Лука Модрич не скрывает своего желания принять участие в чемпионате мира 2026
Стало известно, сыграет ли Лука Модрич на чемпионате мира 2026.
Полузащитник мадридского «Реала» включен в состав национальной сборной Хорватии на предстоящие игры Лиги наций с командами Португалии и Польши.
Как сообщает испанское издание AS, несмотря на возникшие после Евро-2024 сомнения, 38-летний футболист принял решение продолжить выступления за сборную. Модрич не скрывает своего желания принять участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится на территории США, Канады и Мексики.
Лука уверен в своей ключевой роли для хорватской команды, осознавая сложности с поиском достойной замены в центре поля. Подопечные Златко Далича проведут матч против сборной Португалии 5 сентября, а встреча с польской командой запланирована на 8 сентября.
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