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Италия
20 августа 2024, 05:46 | Обновлено 20 августа 2024, 05:59
21
0

Серия А. Где Рома с Довбиком, а кто – лидеры?

Стартовал новый сезон в чемпионате Италии

20 августа 2024, 05:46 | Обновлено 20 августа 2024, 05:59
21
0
Серия А. Где Рома с Довбиком, а кто – лидеры?
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал историей первый тур нового сезона в чемпионате Италии.

В воскресенье, 18 августа, в итальянской Серии А дебютировал украинец Артем Довбик. Он провел первую официальную игру в национальном чемпионате Италии – на выезде против «Кальяри». Встреча завершилась вничью 0:0, уроженец Черкасс результативными действиями не отметился, а лишь занес себе в актив удар в перекладину ворот «Кальяри».

Вничью сыграл и клуб «Дженоа» с Русланом Малиновским, которому в Генуе противостоял миланский «Интер» – 2:2.

К слову, 1-й тур Серии А 2024/2025 получился очень миролюбивыми – 6 матчей из десяти завершились без победителя.

В таблице чемпионата Италии в лидеры вышли «Аталанта», «Ювентус», «Верона» и «Лацио», которые стартовали с побед. За ними расположилась группа из 12 клубов, включаю «Рому» с Довбиком и «Дженоа» с Малиновским, имеющих по 1 очку.

Матчи 2-го тура состоятся 24-26 августа. «Рома» дома примет «Эмполи», а «Дженоа» сыграет на выезде с «Монцей».

Серия А. 1-й тур

17 августа

  • Парма – Фиорентина – 1:1
  • Дженоа – Интер – 2:2
  • Милан – Торино – 2:2
  • Эмполи – Монца – 0:0

18 августа

  • Верона – Наполи – 3:0
  • Болонья – Удинезе – 1:1
  • Лацио – Венеция – 3:1
  • Кальяри — Рома – 0:0

19 августа

  • Лечче – Аталанта – 0:4
  • Ювентус – Комо – 3:0

Турнирная таблица

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Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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