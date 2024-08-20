Серия А. Где Рома с Довбиком, а кто – лидеры?
Стартовал новый сезон в чемпионате Италии
Стал историей первый тур нового сезона в чемпионате Италии.
В воскресенье, 18 августа, в итальянской Серии А дебютировал украинец Артем Довбик. Он провел первую официальную игру в национальном чемпионате Италии – на выезде против «Кальяри». Встреча завершилась вничью 0:0, уроженец Черкасс результативными действиями не отметился, а лишь занес себе в актив удар в перекладину ворот «Кальяри».
Вничью сыграл и клуб «Дженоа» с Русланом Малиновским, которому в Генуе противостоял миланский «Интер» – 2:2.
К слову, 1-й тур Серии А 2024/2025 получился очень миролюбивыми – 6 матчей из десяти завершились без победителя.
В таблице чемпионата Италии в лидеры вышли «Аталанта», «Ювентус», «Верона» и «Лацио», которые стартовали с побед. За ними расположилась группа из 12 клубов, включаю «Рому» с Довбиком и «Дженоа» с Малиновским, имеющих по 1 очку.
Матчи 2-го тура состоятся 24-26 августа. «Рома» дома примет «Эмполи», а «Дженоа» сыграет на выезде с «Монцей».
Серия А. 1-й тур
17 августа
- Парма – Фиорентина – 1:1
- Дженоа – Интер – 2:2
- Милан – Торино – 2:2
- Эмполи – Монца – 0:0
18 августа
- Верона – Наполи – 3:0
- Болонья – Удинезе – 1:1
- Лацио – Венеция – 3:1
- Кальяри — Рома – 0:0
19 августа
- Лечче – Аталанта – 0:4
- Ювентус – Комо – 3:0
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч пройдет 21 августа в 22:00 по Киеву
Американец утверждает, что заработает 40 миллионов долларов