Вильярреал – Атлетико – 2:2. Автогол Коке. Видео голов и обзор матча
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Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2.
У мадридского клуба отличились Маркос Льоренте и Александер Серлот, а у хозяев гол на счету Арно Груневелда, плюс Коке забил в свои ворота.
Ла Лига. 1-й тур, 19 августа
Вильярреал – Атлетико – 2:2
Голы: Груневелд, 18, Коке, 37 (автогол) – Льоренте, 20, Серлот, 45
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Груневелд, 18 мин
ГОЛ! 1:1. Льоренте, 20 мин
ГОЛ! 2:1. Коке, 37 мин (автогол)
ГОЛ! 2:2. Серлот, 45 мин
События матча
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