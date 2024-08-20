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Чемпионат Испании
Вильярреал
19.08.2024 22:30 – FT 2 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 августа 2024, 01:23 | Обновлено 20 августа 2024, 01:58
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0

Вильярреал – Атлетико – 2:2. Автогол Коке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Испании

20 августа 2024, 01:23 | Обновлено 20 августа 2024, 01:58
44
0
Вильярреал – Атлетико – 2:2. Автогол Коке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2.

У мадридского клуба отличились Маркос Льоренте и Александер Серлот, а у хозяев гол на счету Арно Груневелда, плюс Коке забил в свои ворота.

Ла Лига. 1-й тур, 19 августа

Вильярреал – Атлетико – 2:2

Голы: Груневелд, 18, Коке, 37 (автогол) – Льоренте, 20, Серлот, 45

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Груневелд, 18 мин

ГОЛ! 1:1. Льоренте, 20 мин

ГОЛ! 2:1. Коке, 37 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Серлот, 45 мин

События матча

45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Вильярреал).
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Вильярреал Коке (Хорхе Меродио) Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Маркос Льоренте видео голов и обзор Арно Данжума Груневелд Александер Серлот Вильярреал - Атлетико автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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