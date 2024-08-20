Вильярреал – Атлетико – 2:2. Автогол Коке. Видео голов и обзор матча

Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2.

У мадридского клуба отличились Маркос Льоренте и Александер Серлот, а у хозяев гол на счету Арно Груневелда, плюс Коке забил в свои ворота.

Ла Лига. 1-й тур, 19 августа

Вильярреал – Атлетико – 2:2

Голы: Груневелд, 18, Коке, 37 (автогол) – Льоренте, 20, Серлот, 45

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Груневелд, 18 мин

ГОЛ! 1:1. Льоренте, 20 мин

ГОЛ! 2:1. Коке, 37 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Серлот, 45 мин