19 августа на «Керамика» пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:30 по киевкому времени.

Вильярреал

Команда провалила старт прошлого сезона. Более-менее дела наладились только после того, как на тренерский пост вернулся в ноябре Марселино Гарсия Тораль. С другой стороны, при всех его попытках, все-таки желтый субмарин закончил на восьмой позиции, то есть, впервые за много лет, не сыграет в еврокубках. С другой стороны, так помимо воли, подводники разгрузили себе календарь, и им должно быть проще отвоевывать позиции в Примере. Правда, это придется делать без бомбардира Серлота, ключевого защитника Куэнки и основного вратаря Йоргенсена (также ушли Тригерос, Манди с Морено, но они не были основными). Новым №1 должен стать пришедший из Леганеса Диего Конде, оборону укрепили Камбвала и Кардона, а за креатив будет отвечать Николя Пепе. Не факт, что этот вариант состава сильнее.

Атлетико

Клуб в прошлом сезоне периодически оказывался ниже Атлетика в турнирной таблице. Но баски в итоге увлеклись борьбой за кубок (которая, кстати, у них стала успешной), и в итоге столичный гранд смог снова закончить в лигочемпионовском квартете. Но ситуация, когда выше была даже Жирона, Симеоне явно воспринял как звоночек. В первую очередь, он обновил нападение: отпустив Морату в Милан, забрали как раз Серлота. Кроме того, Диего пытался забрать к себе пичичи прошлого чемпионата, Довбика, но тот предпочел Милан. В итоге пришлось идти на немалые расходы за Альвареса. А Ле Норман должен стать новым оплотом обороны, и Савича отпустили безболезненно. Аналогично, купив Галлахера, расстались с Саулем Ньигесом. Еще бы с Жоао Феликсом разобраться - некогда перспективный португалец оказался никому толком не нужен.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне столичная команда смогла выиграть оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов на успех у гостей из Мадрида. Безопасным выглядит вариант ставки на матрасников с форой 0 (коэффициент - 1,71).