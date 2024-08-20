Вильярреал и Атлетико сыграли вничью, Эспаньол начал сезон с поражения

Вечером 19 августа состоялись матчи 1-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 2:2. У мадридского клуба отличились Маркос Льоренте и Александер Серлот, а у хозяев гол на счету Арно Груневелда, плюс Коке забил в свои ворота.

«Вальядолид» на своем поле обыграл «Эспаньол» (1:0). Единственный гол на 23-й минуте забил Рауль Моро. По итогам прошлого сезона Сегунды обе команды вернулись в Ла Лигу.

Ла Лига. 1-й тур, 19 августа

Вильярреал – Атлетико – 2:2

Голы: Груневелд, 18, Коке, 37 (автогол) – Льоренте, 20, Серлот, 45

Вальядолид – Эспаньол – 1:0

Голы: Рауль Моро, 23