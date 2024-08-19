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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 23:41 | Обновлено 19 августа 2024, 23:50
35
0

Экс-тренер Вереса: «Прошлый сезон был интересным, а этот обещает превзойти»

Николай Лапко поделился впечатлениями от первых туров УПЛ

19 августа 2024, 23:41 | Обновлено 19 августа 2024, 23:50
35
0
Экс-тренер Вереса: «Прошлый сезон был интересным, а этот обещает превзойти»
ФК Карпаты

Экс-тренер Вереса Николай Лапко поделился впечатлениями от первых туров чемпионата Украины:

«Никто не мог предсказать такие результаты в УПЛ. И не скажешь, что Кривбасс был слабее Карпат. Сколько моментов имели криворожцы в первом тайме! Забей хоть один гол – и матч мог пойти по-другому сценарию.

А тут 3:0 и для тех, кто не видел игру, понятно, что Карпаты были на голову сильнее. Оболонь должна дать бой, а получила четыре сухих гола от Руха на своем поле.

Предполагаю, что через несколько туров Динамо с Шахтером возглавят турнир. Но все команды, которые будут следовать и претендуют на зону еврокубков, будут терять очки. А когда команды теряют очки, чемпионат становится интересным. Прошлый сезон был очень интригующим, а этот обещает превзойти его».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Николай Лапко Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Оболонь Киев Рух Львов
Николай Степанов Источник: Expres Online
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