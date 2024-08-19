Украина. Премьер лига19 августа 2024, 23:21 | Обновлено 19 августа 2024, 23:41
84
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Александр КУЧЕР: «Имеем в УПЛ интересные результаты и интересный чемпионат»
Экс-наставник «Днепра-1» поделился впечатлениями от первых туров чемпионата
19 августа 2024, 23:21 | Обновлено 19 августа 2024, 23:41
84
0
Экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от первых туров чемпионата Украины:
«Все команды проводят межсезонные сборы по-разному. Кто-то сыграл больше контрольных матчей, кто-то – меньше. У кого-то были более сильные спарринг-партнеры, у кого-то более слабые.
Поэтому по уровню игры команды будут еще выравниваться и подходить к оптимальной готовности. Но сейчас действительно есть интересные результаты, а с ними – и интересный чемпионат».
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