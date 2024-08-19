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  4. Александр КУЧЕР: «Имеем в УПЛ интересные результаты и интересный чемпионат»
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 23:21 | Обновлено 19 августа 2024, 23:41
84
0

Александр КУЧЕР: «Имеем в УПЛ интересные результаты и интересный чемпионат»

Экс-наставник «Днепра-1» поделился впечатлениями от первых туров чемпионата

19 августа 2024, 23:21 | Обновлено 19 августа 2024, 23:41
84
0
Александр КУЧЕР: «Имеем в УПЛ интересные результаты и интересный чемпионат»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от первых туров чемпионата Украины:

«Все команды проводят межсезонные сборы по-разному. Кто-то сыграл больше контрольных матчей, кто-то – меньше. У кого-то были более сильные спарринг-партнеры, у кого-то более слабые.

Поэтому по уровню игры команды будут еще выравниваться и подходить к оптимальной готовности. Но сейчас действительно есть интересные результаты, а с ними – и интересный чемпионат».

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Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1
Николай Степанов Источник: Expres Online
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