Александр КУЧЕР: «Имеем в УПЛ интересные результаты и интересный чемпионат»

Экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от первых туров чемпионата Украины:

«Все команды проводят межсезонные сборы по-разному. Кто-то сыграл больше контрольных матчей, кто-то – меньше. У кого-то были более сильные спарринг-партнеры, у кого-то более слабые.

Поэтому по уровню игры команды будут еще выравниваться и подходить к оптимальной готовности. Но сейчас действительно есть интересные результаты, а с ними – и интересный чемпионат».