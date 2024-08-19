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  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Полесье билось с Шахтером, будто это последний матч в жизни»
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 23:32 | Обновлено 19 августа 2024, 23:41
79
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Полесье билось с Шахтером, будто это последний матч в жизни»

Экс-игрок сборной Украины считает, что выводы по матчам УПЛ делать рано

19 августа 2024, 23:32 | Обновлено 19 августа 2024, 23:41
79
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Полесье билось с Шахтером, будто это последний матч в жизни»
YouTube. Артем Федецкий

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий считает, что поскольку команды УПЛ сыграли всего несколько туров, то выводы делать рано:

«Да, результаты неожиданные. Полесье билось с Шахтером, будто это последний матч в жизни. Карпаты приятно удивили, как и Рух. Но я не склонен считать, что так будет и дальше. Команды только входят в сезон, ищут свою игру, присматриваются друг к другу, притираются к чемпионату.

Еще не все футболисты набрали оптимальную форму. Конечно, мне тоже хотелось бы интриги, но будет ли она? Позволят ли Шахтер и Динамо кому-нибудь вмешаться в их чемпионские разборки? Не знаю, не знаю. Но если другие клубы составят достойную конкуренцию грандам, будет очень хорошо».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Федецкий Полесье Житомир Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: Expres Online
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