ФЕДЕЦКИЙ: «Полесье билось с Шахтером, будто это последний матч в жизни»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий считает, что поскольку команды УПЛ сыграли всего несколько туров, то выводы делать рано:

«Да, результаты неожиданные. Полесье билось с Шахтером, будто это последний матч в жизни. Карпаты приятно удивили, как и Рух. Но я не склонен считать, что так будет и дальше. Команды только входят в сезон, ищут свою игру, присматриваются друг к другу, притираются к чемпионату.

Еще не все футболисты набрали оптимальную форму. Конечно, мне тоже хотелось бы интриги, но будет ли она? Позволят ли Шахтер и Динамо кому-нибудь вмешаться в их чемпионские разборки? Не знаю, не знаю. Но если другие клубы составят достойную конкуренцию грандам, будет очень хорошо».