Матч Металлиста в Первой лиге будет изучен Комитетом этики и честной игры

Матч 2-го тура Первой лиги между харьковским Металлистом и хмельницким Подольем (1:1) попал на рассмотрение Комитета по этике и честной игре УАФ.

Причиной является странная работа главного арбитра, дважды не назначившего очевидные пенальти в ворота Подолья, информирует ТаТоТаке.

Было два спорных момента, в которых решение принято не в пользу хозяев матча: на 39-й минуте – потенциальная игра рукой, на 72-й минуте – потенциальный фол.

Главным арбитром матча, сыгранного 17 августа, работал Сергей Труба (Черкассы), ему помогали Александр Лапицкий (Житомир) и Владимир Журибида (Луцк).

Видеообзор матча Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 1:1

Видеозапись матча Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 1:1