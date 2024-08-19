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Украина. Первая лига
19 августа 2024, 20:41 | Обновлено 19 августа 2024, 20:51
722
2

Матч Металлиста в Первой лиге будет изучен Комитетом этики и честной игры

Игра между харьковским клубом и Подольем из Хмельницкого – под подозрением

19 августа 2024, 20:41 | Обновлено 19 августа 2024, 20:51
722
2
Матч Металлиста в Первой лиге будет изучен Комитетом этики и честной игры
Instagram. Сергей Труба

Матч 2-го тура Первой лиги между харьковским Металлистом и хмельницким Подольем (1:1) попал на рассмотрение Комитета по этике и честной игре УАФ.

Причиной является странная работа главного арбитра, дважды не назначившего очевидные пенальти в ворота Подолья, информирует ТаТоТаке.

Было два спорных момента, в которых решение принято не в пользу хозяев матча: на 39-й минуте – потенциальная игра рукой, на 72-й минуте – потенциальный фол.

Главным арбитром матча, сыгранного 17 августа, работал Сергей Труба (Черкассы), ему помогали Александр Лапицкий (Житомир) и Владимир Журибида (Луцк).

Видеообзор матча Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 1:1

Видеозапись матча Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 1:1

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу судейство Металлист Харьков Подолье Хмельницкий ТаТоТаке Комитет этики и честной игры УАФ договорные матчи
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Sashko57
А вы говорите судить еврокубки наших мало назначают. После такого наших вообще забудут.
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+1
Sashko57
Короче труба Трубе!!!
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0
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