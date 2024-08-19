Матч Металлиста в Первой лиге будет изучен Комитетом этики и честной игры
Игра между харьковским клубом и Подольем из Хмельницкого – под подозрением
Матч 2-го тура Первой лиги между харьковским Металлистом и хмельницким Подольем (1:1) попал на рассмотрение Комитета по этике и честной игре УАФ.
Причиной является странная работа главного арбитра, дважды не назначившего очевидные пенальти в ворота Подолья, информирует ТаТоТаке.
Было два спорных момента, в которых решение принято не в пользу хозяев матча: на 39-й минуте – потенциальная игра рукой, на 72-й минуте – потенциальный фол.
Главным арбитром матча, сыгранного 17 августа, работал Сергей Труба (Черкассы), ему помогали Александр Лапицкий (Житомир) и Владимир Журибида (Луцк).
Видеообзор матча Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 1:1
Видеозапись матча Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 1:1
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