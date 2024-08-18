Журналист: под подозрение в нечестной игре попали еще два матча чемпионата

Сомнительные движения коэффициентов зафиксированы на двух матчах 2-го тура в низших дивизионах чемпионата Украины, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Недавно журналист рассказал о неестественных падениях котировок и внезапном закрытии линии приема ставок в букмекерских конторах в игре стартового тура Первой лиги ФСК «Мариуполь» – «Металлист 1925». Через сутки произошли еще два новых случая. Игорь Бурбас сообщил подробности:

Матч Второй лиги Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец (0:3)

«На азиатском рынке отказались ставить эту игру. В Украине одна букмекерская контора только отважилась выставлять ее в онлайне. Другие свернули линии еще до стартового свистка. Поэтому как раз творилось самое интересное – в последние полчаса до матча происходило резкое падение коэффициентов на победу «Тростянца».

Перед началом аномально начали расти шансы гостей выиграть матч. Шкала остановилась на цифре 1,03. Выходит, еще до выхода на поле «Металлист 1925-2» был обречен?! Далее котировки уже падали на линию голов, а именно – на тотал больше 2,5. В итоге все сыграло – харьковчане проиграли «Тростянцу» со счетом 0:3».

Матч Первой лиги Хуст – Нива Тернополь (2:3)

«Произошло падение коэффициентов на победу гостей с 2,10 до 1,33. И опять же не в ходе матча, а в последние сутки перед его началом. Прогнозы тоже оправдали себя – «Нива» победила, пусть и с трудом».