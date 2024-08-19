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  4. Пегула прокомментировала второй выход в финал подряд на турнире WTA 1000
WTA
19 августа 2024, 12:15 |
55
0

Пегула прокомментировала второй выход в финал подряд на турнире WTA 1000

Джессика продолжает побеждать на американском харде

19 августа 2024, 12:15 |
55
0
Пегула прокомментировала второй выход в финал подряд на турнире WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Благодаря этой победе Пегула вышла во второй подряд финал турнира такой категории. На прошлой неделе она защитила титул на Открытом чемпионате Канады.

«Сначала я не могла поверить, что у меня есть шанс защитить титул в Торонто. А теперь, на этой неделе, это просто безумие. Удивительно, что мне выпал шанс выиграть оба турнира. Я не слишком много думала об этом, но сейчас, когда такая возможность представилась, я бы очень хотел ее реализовать. Такого давно не случалось.

Я думаю, что Арина Соболенко будет очень похожа по стилю игры на Паулу Бадосу. Так что это хорошо, по крайней мере, я буду готова к этому. Потому что я не думаю, что кто-то сможет бить так же сильно, как сегодня била Паула. Я возьму из этого матча все, что смогу, и постараюсь использовать это в финале», – сказала Пегула.

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Джессика Пегула Паула Бадоса Арина Соболенко WTA Цинциннати
Владимир Клепач Источник: WTA
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