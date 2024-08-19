Пегула прокомментировала второй выход в финал подряд на турнире WTA 1000
Джессика продолжает побеждать на американском харде
Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Благодаря этой победе Пегула вышла во второй подряд финал турнира такой категории. На прошлой неделе она защитила титул на Открытом чемпионате Канады.
«Сначала я не могла поверить, что у меня есть шанс защитить титул в Торонто. А теперь, на этой неделе, это просто безумие. Удивительно, что мне выпал шанс выиграть оба турнира. Я не слишком много думала об этом, но сейчас, когда такая возможность представилась, я бы очень хотел ее реализовать. Такого давно не случалось.
Я думаю, что Арина Соболенко будет очень похожа по стилю игры на Паулу Бадосу. Так что это хорошо, по крайней мере, я буду готова к этому. Потому что я не думаю, что кто-то сможет бить так же сильно, как сегодня била Паула. Я возьму из этого матча все, что смогу, и постараюсь использовать это в финале», – сказала Пегула.
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