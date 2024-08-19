Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Джессика Пегула обыграла Паулу Бадосу в полуфинале соревнований WTA 1000 в США
Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 6) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
В полуфинальном противостоянии американка в трех сетах обыграла Паулу Бадосу (WTA 37) из Испании за 1 час и 56 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/2 финала
Джессика Пегула (США) [6] – Паула Бадоса (Испания) – 6:2, 3:6, 6:3
Это была третья встреча соперниц. Пегула выиграла все 3 очных поединка.
В поединке за титул Пегула сыграет против 3-й сеяной Арины Соболенко, которая ранее одолела Игу Свентек.
Винстрик Джессики составляет 9 матчей. Неделей ранее она взяла титул на соревнованиях идентичной категории в Торонто.
Если Пегула выиграет у Соболенко, то станет первой теннисисткой, которой удалось стать завоевать подряд трофеи в Торонто и Цинциннати.
Для Джессики это будет 13-й финал в карьере и шестой на тысячниках.
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