Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 6) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В полуфинальном противостоянии американка в трех сетах обыграла Паулу Бадосу (WTA 37) из Испании за 1 час и 56 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [6] – Паула Бадоса (Испания) – 6:2, 3:6, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Пегула выиграла все 3 очных поединка.

В поединке за титул Пегула сыграет против 3-й сеяной Арины Соболенко, которая ранее одолела Игу Свентек.

Винстрик Джессики составляет 9 матчей. Неделей ранее она взяла титул на соревнованиях идентичной категории в Торонто.

Если Пегула выиграет у Соболенко, то станет первой теннисисткой, которой удалось стать завоевать подряд трофеи в Торонто и Цинциннати.

Для Джессики это будет 13-й финал в карьере и шестой на тысячниках.