ГУРА: «Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью»

Украинский тренер Юрий Гура, который в разгар весны стал у руля самого титулованного клуба Молдовы тираспольского «Шерифа», рассказал о трехмесячном периоде работы в нем. Впечатлениями об этом с корреспондентом Sport.ua 48-летний специалист поделился сразу же после возвращения из Тирасполя в Украину.

– «Шериф» я официально возглавил за два тура до финиша сезона-2023/24, – говорит Юрий Гура, – Хотя готовить команду начал еще туром ранее, перед домашним матчем чемпионата с «Милсами» 4 мая. В этой игре я еще не был на тренерской скамье, наблюдал за игрой с трибуны. Затем было межсезонье, в которое наша команда провела серию контрольных матчей, которые были направлены на подготовку к старту в Лиге Европы. В первом двухраундовом поединке с азербайджанской «Зирой» мы сумели пройти дальше благодаря удачной серии пенальти, а вот следующий соперник, шведский «Эльфсборг», оказался значительно сильнее, преградив нам путь в турнире.

– Когда узнали о своей отставке?

– На следующий день после домашней победы в стартовом туре чемпионата над «Дачией» из Буюкань - 2:0. Меня пригласили на встречу с руководством и сообщили об этом решении. Расстались с «Шерифом» по-джентльменски, пожав друг другу руки и пожелав удачи.

– Отставка стала для вас неожиданностью?

– Вообще-то, да. Хотя к этому, похоже, все шло. Но как бы там ни было, а период, проведенный мной в «Шерифе», стал очень серьезным опытом. Поиграть в Лиге Европы - это дорогого стоит. Впечатлений от участия в еврокубковом турнире осталось много. И не только в футбольном плане, но и вообще. Скажем, увидел значительно обновленный Баку, который напоминает настоящий мегаполис. Запомнилось и путешествие в Швецию, где мы встречались с «Эльфборгом». Меня очень поразила инфраструктура, организация футбольного хозяйства и игры этого клуба. Поэтому есть что вспомнить.

– За три месяца впечатление об уровне молдавского футбола вы, видимо, успели сформировать. Какой он?

– Могу сказать, что чемпионат Украины значительно сильнее.

– Кого-то из знакомых людей в Молдове встретили?

– Да, Дениса Дедечко. Когда-то он играл в «Александрии», а сейчас защищает цвета «Зимбру». Было приятно с ним увидеться, когда «Шериф» встречался с кишиневцами в конце прошлого чемпионата и в контрольном матче. Денис хоть и имеет почтенный по футбольным меркам возраст (ему 37 лет - прим. ред.), однако является одним из ведущих игроков в чемпионате Молдовы.

– А что скажете о Молдове в целом и о Тирасполе в частности?

– Особой разницы между Украиной и Молдовой я не увидел, ведь там сейчас очень много украинцев. Это было для меня довольно интересным и одновременно приятным фактом. В самом Кишиневе население больше разговаривает на молдавском или румынском языке, а вот в Тирасполе в окрестных приднестровских городах и селах часто приходится слышать украинский. Мне кажется, что украинцев там большая часть. Впрочем, это и неудивительно, ведь этот регион вплотную граничит с границей с Украиной. Там уже давно произошло смешение кровей, поэтому неудивительно, что в Тирасполе часто слышу суржик. Такой, как у нас в Одесской области или на моей Кировоградщине.

– Что вас поразило во время пребывания в Приднестровье?

– Многое. Посетил легендарную Бендерскую крепость, в которой последние годы жизни провел гетман Иван Мазепа, оказавшийся там вместе с беглым шведским королем Карлом ХII после поражения в Полтавской битве. В той же крепости после смерти Мазепы новым гетманом войска Запорожского Филиппом Орликом была подписана первая Конституция Украины. Можете себе представить, какова историческая ценность этого документа. Впечатления после посещения Бендерской крепости, в которой была интересная экскурсия, остались незабываемыми. Побывал я и в Кицканском монастыре, где собрано немало святынь – в частности, серебряный с позолотой крест с частицей Животворящего Креста Господня. Также был приятно удивлен и традициями молдавских и приднестровских производителей пищевой промышленности.

Попробовав изготовленные по Госстандарту известные еще с давних времен напитки - «Крем-Соду», «Лимонад», «Тархун», «Буратино», получил истинное наслаждение. Они напомнили мне вкус дитинства. Пробовал я и молдавское сухое вино домашнего приготовления - очень понравилось. А еще знаменитые тираспольские коньяки завода «Kvint». Только не подумайте, что в Тирасполь я ездил, чтобы все три месяца пьянствовать (смеется).

Ранее мы сообщали, что «Шериф» выбыл из ЛК после ухода украинского коуча Юрия Гуры.