Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГУРА: «Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью»
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 11:23 | Обновлено 19 августа 2024, 11:29
149
0

ГУРА: «Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью»

Украинец – о своей недолгой командировке в Молдову

19 августа 2024, 11:23 | Обновлено 19 августа 2024, 11:29
149
0
ГУРА: «Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью»
ФК Шериф. Юрий Гура

Украинский тренер Юрий Гура, который в разгар весны стал у руля самого титулованного клуба Молдовы тираспольского «Шерифа», рассказал о трехмесячном периоде работы в нем. Впечатлениями об этом с корреспондентом Sport.ua 48-летний специалист поделился сразу же после возвращения из Тирасполя в Украину.

– «Шериф» я официально возглавил за два тура до финиша сезона-2023/24, – говорит Юрий Гура, – Хотя готовить команду начал еще туром ранее, перед домашним матчем чемпионата с «Милсами» 4 мая. В этой игре я еще не был на тренерской скамье, наблюдал за игрой с трибуны. Затем было межсезонье, в которое наша команда провела серию контрольных матчей, которые были направлены на подготовку к старту в Лиге Европы. В первом двухраундовом поединке с азербайджанской «Зирой» мы сумели пройти дальше благодаря удачной серии пенальти, а вот следующий соперник, шведский «Эльфсборг», оказался значительно сильнее, преградив нам путь в турнире.

– Когда узнали о своей отставке?

– На следующий день после домашней победы в стартовом туре чемпионата над «Дачией» из Буюкань - 2:0. Меня пригласили на встречу с руководством и сообщили об этом решении. Расстались с «Шерифом» по-джентльменски, пожав друг другу руки и пожелав удачи.

– Отставка стала для вас неожиданностью?

– Вообще-то, да. Хотя к этому, похоже, все шло. Но как бы там ни было, а период, проведенный мной в «Шерифе», стал очень серьезным опытом. Поиграть в Лиге Европы - это дорогого стоит. Впечатлений от участия в еврокубковом турнире осталось много. И не только в футбольном плане, но и вообще. Скажем, увидел значительно обновленный Баку, который напоминает настоящий мегаполис. Запомнилось и путешествие в Швецию, где мы встречались с «Эльфборгом». Меня очень поразила инфраструктура, организация футбольного хозяйства и игры этого клуба. Поэтому есть что вспомнить.

– За три месяца впечатление об уровне молдавского футбола вы, видимо, успели сформировать. Какой он?

– Могу сказать, что чемпионат Украины значительно сильнее.

– Кого-то из знакомых людей в Молдове встретили?

– Да, Дениса Дедечко. Когда-то он играл в «Александрии», а сейчас защищает цвета «Зимбру». Было приятно с ним увидеться, когда «Шериф» встречался с кишиневцами в конце прошлого чемпионата и в контрольном матче. Денис хоть и имеет почтенный по футбольным меркам возраст (ему 37 лет - прим. ред.), однако является одним из ведущих игроков в чемпионате Молдовы.

– А что скажете о Молдове в целом и о Тирасполе в частности?

– Особой разницы между Украиной и Молдовой я не увидел, ведь там сейчас очень много украинцев. Это было для меня довольно интересным и одновременно приятным фактом. В самом Кишиневе население больше разговаривает на молдавском или румынском языке, а вот в Тирасполе в окрестных приднестровских городах и селах часто приходится слышать украинский. Мне кажется, что украинцев там большая часть. Впрочем, это и неудивительно, ведь этот регион вплотную граничит с границей с Украиной. Там уже давно произошло смешение кровей, поэтому неудивительно, что в Тирасполе часто слышу суржик. Такой, как у нас в Одесской области или на моей Кировоградщине.

– Что вас поразило во время пребывания в Приднестровье?

– Многое. Посетил легендарную Бендерскую крепость, в которой последние годы жизни провел гетман Иван Мазепа, оказавшийся там вместе с беглым шведским королем Карлом ХII после поражения в Полтавской битве. В той же крепости после смерти Мазепы новым гетманом войска Запорожского Филиппом Орликом была подписана первая Конституция Украины. Можете себе представить, какова историческая ценность этого документа. Впечатления после посещения Бендерской крепости, в которой была интересная экскурсия, остались незабываемыми. Побывал я и в Кицканском монастыре, где собрано немало святынь – в частности, серебряный с позолотой крест с частицей Животворящего Креста Господня. Также был приятно удивлен и традициями молдавских и приднестровских производителей пищевой промышленности.

Попробовав изготовленные по Госстандарту известные еще с давних времен напитки - «Крем-Соду», «Лимонад», «Тархун», «Буратино», получил истинное наслаждение. Они напомнили мне вкус дитинства. Пробовал я и молдавское сухое вино домашнего приготовления - очень понравилось. А еще знаменитые тираспольские коньяки завода «Kvint». Только не подумайте, что в Тирасполь я ездил, чтобы все три месяца пьянствовать (смеется).

Ранее мы сообщали, что «Шериф» выбыл из ЛК после ухода украинского коуча Юрия Гуры.

По теме:
Геннадий ПАСИЧ: «С новым тренером ЛНЗ мы больше заточены на атаку»
Это утка. Динамо не заинтересовано в услугах игрока Бешикташа
Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
Юрий Гура Шериф Тирасполь чемпионат Молдовы по футболу инсайд эксклюзив
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»
Футбол | 19 августа 2024, 09:26 4
Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»
Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «горожан»

Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2024, 20:07 9
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати

Ига уступила Арине в двух сетах в полуфинальном противостоянии

Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Футбол | 18.08.2024, 21:49
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Футбол | 18.08.2024, 22:41
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина
Футбол | 19.08.2024, 11:15
Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина
Сможет сыграть за сборную? Спортврач назвал сроки восстановления Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А
А теперь и Довбик. 10 украинцев, поигравших в итальянской Серии А
17.08.2024, 12:51 5
Футбол
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
17.08.2024, 15:30 1
Бокс
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 14
Футбол
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 172
Футбол
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
17.08.2024, 16:31 9
Футбол
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
17.08.2024, 14:13 11
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем