Приднестровье в пролете. Шериф вылетел из ЛК после ухода украинского коуча
Олимпия Любляна вслед за Полесьем одолела и клуб из Тирасполя с общим счетом 4:0
15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Шериф Тирасполь (Молдова, Приднестровье) и Олимпия Любляна (Словения) [первый матч – 0:3].
Поединок прошел на одноименном стадионе тираспольского коллектива. Игра завершилась второй победой словенского клуба со счетом 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте забил Неманья Мотика.
Забавно, что Шериф начал путь в квалификации еврокубках под руководством украинского наставника Юрия Гуры. Команда одолела в первом раунде азербайджанскую Зиру (0:1, 2:1, 5:4 по пенальти), однако затем уступила шведскому Эльфсборгу (0:1, 0:2) и руководство уволило Гуру. После поражения Олимпии Любляна Шериф завершил выступления на евроарене.
Отметим, что Олимпия Любляна в Q2 ЛК 24/25 прошла житомирское Полесье (4:1). В решающем раунде отбора словенцы встретятся с Риекой из Хорватии.
Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации
Ответный матч. 15 августа, Тирасполь
Шериф Тирасполь (Молдова, Приднестровье) – Олимпия Любляна (Словения) – 0:1 [первый матч – 0:3]
Гол: Мотика, 88
ZMAJI SO V PLAY-OFFU #UECL! 👏🏼🤩 pic.twitter.com/hkmYRchnl0— NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 15, 2024
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