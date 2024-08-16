Приднестровье в пролете. Шериф вылетел из ЛК после ухода украинского коуча

15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Шериф Тирасполь (Молдова, Приднестровье) и Олимпия Любляна (Словения) [первый матч – 0:3].

Поединок прошел на одноименном стадионе тираспольского коллектива. Игра завершилась второй победой словенского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил Неманья Мотика.

Забавно, что Шериф начал путь в квалификации еврокубках под руководством украинского наставника Юрия Гуры. Команда одолела в первом раунде азербайджанскую Зиру (0:1, 2:1, 5:4 по пенальти), однако затем уступила шведскому Эльфсборгу (0:1, 0:2) и руководство уволило Гуру. После поражения Олимпии Любляна Шериф завершил выступления на евроарене.

Отметим, что Олимпия Любляна в Q2 ЛК 24/25 прошла житомирское Полесье (4:1). В решающем раунде отбора словенцы встретятся с Риекой из Хорватии.

Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации

Ответный матч. 15 августа, Тирасполь

Шериф Тирасполь (Молдова, Приднестровье) – Олимпия Любляна (Словения) – 0:1 [первый матч – 0:3]

Гол: Мотика, 88