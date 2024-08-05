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05 августа 2024, 18:42 | Обновлено 05 августа 2024, 19:40
975
2

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура уволен с поста главного тренера Шерифа

Украинец встал у руля молдавской команды 7 июня

05 августа 2024, 18:42 | Обновлено 05 августа 2024, 19:40
975
2
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура уволен с поста главного тренера Шерифа
ФК Шериф. Юрий Гура

Украинский тренер Юрий Гура покинул пост главного тренера молдавского ФК «Шериф».

Об этом сообщается на официальном портале клуба. Согласно заявлению, украинский специалист оставил команду в связи с семейными обстоятельствами. Подробности не раскрываются.

47-летний специалист, встал у руля «Шерифа» в мае этого года.. Под его началом команда финишировала второй в чемпионате Молдовы, уступив титул «Петрокубу».

В отборочных матчах Лиги Европы «Шериф» одолел азербайджанскую «Зиру» (0:1, 2:1, 5:4 по пенальти), однако затем уступил шведскому «Эльфсборгу» (0:1, 0:2) и вылетел на отборочные матчи в Лигу конференций.

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Юрий Гура Шериф Тирасполь
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Palmeiras
Нех на пмр працювати
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+1
BekXan
Дивно взагалі як цього фізрука взагалі запросили.
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0
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