ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура уволен с поста главного тренера Шерифа

Украинский тренер Юрий Гура покинул пост главного тренера молдавского ФК «Шериф».

Об этом сообщается на официальном портале клуба. Согласно заявлению, украинский специалист оставил команду в связи с семейными обстоятельствами. Подробности не раскрываются.

47-летний специалист, встал у руля «Шерифа» в мае этого года.. Под его началом команда финишировала второй в чемпионате Молдовы, уступив титул «Петрокубу».

В отборочных матчах Лиги Европы «Шериф» одолел азербайджанскую «Зиру» (0:1, 2:1, 5:4 по пенальти), однако затем уступил шведскому «Эльфсборгу» (0:1, 0:2) и вылетел на отборочные матчи в Лигу конференций.