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Испания
19 августа 2024, 09:44 | Обновлено 19 августа 2024, 09:47
311
0

Мбаппе дал оценку своей первой игре за Реал в Ла Лиге

«Галактикос» на выезде сыграли 1:1 с «Мальоркой»

19 августа 2024, 09:44 | Обновлено 19 августа 2024, 09:47
311
0
Мбаппе дал оценку своей первой игре за Реал в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснили «Мальорка» и мадридский «Реал».

Поединок завершился вничью 1:1.

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился. Для уроженца Парижа прошедшая игра стала первой за мадридцев в Ла Лиге.

«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!», – написал Мбаппе в сториз инстаграма.

Ранее Карло Анчелотти оценил ничью «Реала» с «Мальоркой».

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Реал Мадрид Мальорка - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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