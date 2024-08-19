Мбаппе дал оценку своей первой игре за Реал в Ла Лиге
«Галактикос» на выезде сыграли 1:1 с «Мальоркой»
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснили «Мальорка» и мадридский «Реал».
Поединок завершился вничью 1:1.
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился. Для уроженца Парижа прошедшая игра стала первой за мадридцев в Ла Лиге.
«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!», – написал Мбаппе в сториз инстаграма.
Ранее Карло Анчелотти оценил ничью «Реала» с «Мальоркой».
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