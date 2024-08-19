Мбаппе дал оценку своей первой игре за Реал в Ла Лиге

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснили «Мальорка» и мадридский «Реал».

Поединок завершился вничью 1:1.

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился. Для уроженца Парижа прошедшая игра стала первой за мадридцев в Ла Лиге.

«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!», – написал Мбаппе в сториз инстаграма.

Ранее Карло Анчелотти оценил ничью «Реала» с «Мальоркой».