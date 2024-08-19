Холанд провел 100 матч за МС и отметил юбилей голом. Сколько забил всего?
Норвежец достиг знаковой статистической отметки
В воскресенье, 18 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сошлись «Челси» и «Манчестер Сити».
Игра, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». В составе победителей по голу забили Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.
Холанд отметился 91-м голом в форме «Манчестер Сити» в юбилейной, сотой по счету, игре за «горожан». На счету норвежского форварда также 15 голевых передач.
Ранее Жузеп Гвардиола заявил о проблемах у Эрлинга Холанда при подготовке к новому сезону.
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