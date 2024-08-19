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  4. Холанд провел 100 матч за МС и отметил юбилей голом. Сколько забил всего?
Англия
19 августа 2024, 09:27 | Обновлено 19 августа 2024, 09:31
345
0

Холанд провел 100 матч за МС и отметил юбилей голом. Сколько забил всего?

Норвежец достиг знаковой статистической отметки

19 августа 2024, 09:27 | Обновлено 19 августа 2024, 09:31
345
0
Холанд провел 100 матч за МС и отметил юбилей голом. Сколько забил всего?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В воскресенье, 18 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сошлись «Челси» и «Манчестер Сити».

Игра, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». В составе победителей по голу забили Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

Холанд отметился 91-м голом в форме «Манчестер Сити» в юбилейной, сотой по счету, игре за «горожан». На счету норвежского форварда также 15 голевых передач.

Ранее Жузеп Гвардиола заявил о проблемах у Эрлинга Холанда при подготовке к новому сезону.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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