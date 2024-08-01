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  4. Гвардиола заявил о проблемах у Холанда. Что не так с нападающим?
Англия
01 августа 2024, 14:41 | Обновлено 01 августа 2024, 15:07
1261
0

Гвардиола заявил о проблемах у Холанда. Что не так с нападающим?

Испанский тренер – о готовности норвежца

01 августа 2024, 14:41 | Обновлено 01 августа 2024, 15:07
1261
0
Гвардиола заявил о проблемах у Холанда. Что не так с нападающим?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал объяснение замене нападающего Эрлинга Холанда в перерыве предсезонного матча с «Барселоной», который завершился победой каталонцев в серии пенлаьти (основное время 2:2, пенальти 4-1).

«Эрлинг чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно ему придется сделать шаг с тренировками и минутами.

Сезон уже не за горами. Мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это стало бы проблемой. Он чувствовал себя нехорошо, и поэтому не играл во втором тайме», – рассказал Гвардиола.

Как известно, 10 августа «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что на Эрлинга Холанда есть претендент в испанской Ла Лиге.

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Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Сити
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