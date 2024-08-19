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Испания
19 августа 2024, 08:50 | Обновлено 19 августа 2024, 08:54
525
0

Реал отметился при Анчелотти ранее не виданным результатом

Мадридцы стартовали в Ла Лиге с ничьей 1:1 в матче с «Мальоркой»

19 августа 2024, 08:50 | Обновлено 19 августа 2024, 08:54
525
0
Реал отметился при Анчелотти ранее не виданным результатом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Мальорка» и мадридский «Реал».

Поединок сильнейшего не определил – ничья 1:1.

«Реал» впервые за 6 сезонов под руководством итальянца Карло Анчелотти не начал сезон в Ла Лиге с победы. Всего в XXI веке «галактикос» начинали кампании в национальном чемпионате с ничьей 6 раз.

Ранее стала известна реакция Карло Анчелотти на ничью подопечных с «Мальоркой».

Во 2-м туре Ла Лиги 2024/2025 «Реал» 25 августа примет «Вальядолид».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Opta
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