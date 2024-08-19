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Италия
19 августа 2024, 07:46 | Обновлено 19 августа 2024, 07:52
1603
0

Тренер Ромы рассказал, что помешало Довбику забить за Рому в дебютном матче

Даниэле де Росси – об игре Артема в поединке против «Кальяри»

19 августа 2024, 07:46 | Обновлено 19 августа 2024, 07:52
1603
0
Тренер Ромы рассказал, что помешало Довбику забить за Рому в дебютном матче
ФК Рома Рим. Артем Довбик

В воскресенье, 18 августа, состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А между командами «Кальяри» и «Рома». Игра завершилась вничью 0:0.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 90-й минуте. Поле он покинул без результативных действий, хотя в одном моменте мяч после его удара пришелся в перекладину.

«Да, это была нелегкая игра для него, потому что мы играли так много длинных передач в первом тайме, и мы делали это не оттуда, откуда хотели. Мягкие, высокие передачи было трудно оценить из-за ветра и давления со стороны защитников», – оценил действия Довбика в игре с«Кальяри» наставник «Ромы» Даниэле де Росси.

Как известно, «Рома» купила Артема Довбика этим летом, заплатив за него испанской «Жироне» 30,5+6 млн евро.

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Даниэле Де Росси Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим
Юрій Остроумов Источник: ФК Рома
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