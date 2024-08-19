Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А

18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов. Это второй худший показатель среди всех игроков Ромы, которые попали в стартовую XI.

Лучшим игроком поединка был признан левый фулбек Кальяри Томмазо Ауджелло (7.8).

Оценки WhoScored за матч Кальяри – Рома (0:0)