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Италия
19 августа 2024, 01:52 | Обновлено 19 августа 2024, 01:54
236
0

Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А

Артем отыграл 90 минут за римлян в ничейном поединке 1-го тура против Кальяри (0:0)

19 августа 2024, 01:52 | Обновлено 19 августа 2024, 01:54
236
0
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов. Это второй худший показатель среди всех игроков Ромы, которые попали в стартовую XI.

Лучшим игроком поединка был признан левый фулбек Кальяри Томмазо Ауджелло (7.8).

Оценки WhoScored за матч Кальяри – Рома (0:0)

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Артем Довбик оценки WhoScored Рома Рим Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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