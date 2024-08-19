Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Артем отыграл 90 минут за римлян в ничейном поединке 1-го тура против Кальяри (0:0)
18 августа прошел матч 1-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Рома.
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Поединок состоялся на стадионе Униполь Домус в Кальяри. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Для украинца это был дебютный официальный матч за волков.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов. Это второй худший показатель среди всех игроков Ромы, которые попали в стартовую XI.
Лучшим игроком поединка был признан левый фулбек Кальяри Томмазо Ауджелло (7.8).
Оценки WhoScored за матч Кальяри – Рома (0:0)
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