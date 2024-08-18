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Вторая лига
Полесье-2
18.08.2024 11:00 – FT 4 : 1
Ужгород
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 августа 2024, 12:45 | Обновлено 18 августа 2024, 13:00
94
0

Полесье-2 – Ужгород, Александрия-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура Второй лиги

18 августа 2024, 12:45 | Обновлено 18 августа 2024, 13:00
94
0
Полесье-2 – Ужгород, Александрия-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE

18 августа проходит поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 3-й тур, 18 августа

  • 11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород
  • 15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев

Турнирные таблицы

11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород

15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев

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чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Вторая лига Украины Полесье-2 Житомир Ужгород Александрия-2 Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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