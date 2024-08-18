Украина. Вторая лига18 августа 2024, 12:45 | Обновлено 18 августа 2024, 13:00
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Полесье-2 – Ужгород, Александрия-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура Второй лиги
18 августа 2024, 12:45 | Обновлено 18 августа 2024, 13:00
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18 августа проходит поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 3-й тур, 18 августа
- 11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород
- 15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев
Турнирные таблицы
11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород
15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев
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