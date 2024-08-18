Вторая лига. Полесье-2 разгромило Ужгород. Забили два легионера из Конго

18 августа прошли поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Александрия-2 и Локомотив Киев разошлись миром (2:2), а Полесье-2 разгромило Ужгород (4:1).

Забили два легионера из Конго – Джери Йока и Борель Томандзото отличились голами за команду из Житомира

Первая лига. 3-й тур, 18 августа

11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород – 4:1

Голы: Йока, 5, Томандзото, 44, Грохольский, 45+3, Раско, 72 (пен) – Богомаз, 48

15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев – 2:2

Голы: Шаповалов, 41, Ващенко, 45+2 – Сахненко, 13, Козий, 66

Турнирные таблицы

11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород

15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев