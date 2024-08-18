Вторая лига. Полесье-2 разгромило Ужгород. Забили два легионера из Конго
Джери Йока и Борель Томандзото отличились голами за команду из Житомира
18 августа прошли поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Александрия-2 и Локомотив Киев разошлись миром (2:2), а Полесье-2 разгромило Ужгород (4:1).
Забили два легионера из Конго – Джери Йока и Борель Томандзото отличились голами за команду из Житомира
Первая лига. 3-й тур, 18 августа
11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород – 4:1
Голы: Йока, 5, Томандзото, 44, Грохольский, 45+3, Раско, 72 (пен) – Богомаз, 48
15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев – 2:2
Голы: Шаповалов, 41, Ващенко, 45+2 – Сахненко, 13, Козий, 66
Турнирные таблицы
11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород
15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев
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