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  4. Вторая лига. Полесье-2 разгромило Ужгород. Забили два легионера из Конго
Вторая лига
Полесье-2
18.08.2024 11:00 – FT 4 : 1
Ужгород
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Украина. Вторая лига
18 августа 2024, 20:47 | Обновлено 18 августа 2024, 20:55
187
0

Вторая лига. Полесье-2 разгромило Ужгород. Забили два легионера из Конго

Джери Йока и Борель Томандзото отличились голами за команду из Житомира

18 августа 2024, 20:47 | Обновлено 18 августа 2024, 20:55
187
0
Вторая лига. Полесье-2 разгромило Ужгород. Забили два легионера из Конго
ФК Полесье. Джери Йока

18 августа прошли поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Александрия-2 и Локомотив Киев разошлись миром (2:2), а Полесье-2 разгромило Ужгород (4:1).

Забили два легионера из Конго – Джери Йока и Борель Томандзото отличились голами за команду из Житомира

Первая лига. 3-й тур, 18 августа

11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород – 4:1

Голы: Йока, 5, Томандзото, 44, Грохольский, 45+3, Раско, 72 (пен) – Богомаз, 48

15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев – 2:2

Голы: Шаповалов, 41, Ващенко, 45+2 – Сахненко, 13, Козий, 66

Турнирные таблицы

11:00. Полесье-2 Житомир – Ужгород

15:00. Александрия-2 – Локомотив Киев

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород Локомотив Киев Полесье-2 Житомир Александрия-2
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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