Фонсека стартовал с камбека. Милан вырвал ничью с Торино в конце игры

Состоялись еще два матча чемпионата Италии, в котором в субботу начался стартовый тур. Перед этим «Интер» потерял очки с «Дженоа», сыграв 2:2. Такая же участь постигла и другой миланский клуб, однако подопечные Паулу Фонсеки не потеряли очки, а скорее набрали, поскольку до 89 минут уступали 0:2 и едва спасли игру усилиями Мораты и Окафора.

Чемпионат Италии. 1 тур

Милан – Торино – 2:2

Голы: Мората, 89, Окафор, 90+6 – Тиав, 30, аг, Сапата, 69

Милан: Меньян, Калабрия (Окафор 83), Тшау, Томори, Салемакерс (Эрнандес 60), Беннасер (Рейндерс 59), Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Пулишич (Муса 73), Леау, Йович (Мората 60)

Эмполи – Монцо –ndash; 0:0