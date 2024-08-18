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Чемпионат Италии
Эмполи
17.08.2024 21:45 – FT 0 : 0
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Италия
18 августа 2024, 05:03 | Обновлено 18 августа 2024, 05:41
96
0

Фонсека стартовал с камбека. Милан вырвал ничью с Торино в конце игры

«Эмполи» и «Монца» друг другу не забили

18 августа 2024, 05:03 | Обновлено 18 августа 2024, 05:41
96
0
Фонсека стартовал с камбека. Милан вырвал ничью с Торино в конце игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча чемпионата Италии, в котором в субботу начался стартовый тур. Перед этим «Интер» потерял очки с «Дженоа», сыграв 2:2. Такая же участь постигла и другой миланский клуб, однако подопечные Паулу Фонсеки не потеряли очки, а скорее набрали, поскольку до 89 минут уступали 0:2 и едва спасли игру усилиями Мораты и Окафора.

Чемпионат Италии. 1 тур

Милан – Торино – 2:2

Голы: Мората, 89, Окафор, 90+6 – Тиав, 30, аг, Сапата, 69

Милан: Меньян, Калабрия (Окафор 83), Тшау, Томори, Салемакерс (Эрнандес 60), Беннасер (Рейндерс 59), Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Пулишич (Муса 73), Леау, Йович (Мората 60)

Эмполи – Монцо –ndash; 0:0

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Паулу Фонсека Милан Милан - Торино Торино Эмполи Монца видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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