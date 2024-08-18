Вест Хэм уступил Астон Вилле в первом матче под руководством Лопетеги

Стартовал чемпионат Англии по футболу. Среди других матчей был сыгран и матч в Лондоне, где «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери приехала проэкзаменовать «Вест Хэм». У «молотков» появился новый тренер – Хулен Лопетеги заменил Дэвида Моеса.

Однако стартовал Лопетеги с поражения. Его команда уступила со счетом 1:2 - после 1:1 в первом тайме вышедшие на замену футболисты бирмингемской команды организовали еще один гол и одержали победу.

Английская Премьер-лига. 1 тур

Вест Гэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Пакета, 37, пен – Онана, 4, Дюран, 79