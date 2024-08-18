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Чемпионат Англии
Вест Хэм
17.08.2024 19:30 – FT 1 : 2
Астон Вилла
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Англия
18 августа 2024, 03:21 | Обновлено 18 августа 2024, 03:40
62
0

Вест Хэм уступил Астон Вилле в первом матче под руководством Лопетеги

Команда Унаи Эмери сумела вырвать победу

18 августа 2024, 03:21 | Обновлено 18 августа 2024, 03:40
62
0
Вест Хэм уступил Астон Вилле в первом матче под руководством Лопетеги
Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовал чемпионат Англии по футболу. Среди других матчей был сыгран и матч в Лондоне, где «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери приехала проэкзаменовать «Вест Хэм». У «молотков» появился новый тренер – Хулен Лопетеги заменил Дэвида Моеса.

Однако стартовал Лопетеги с поражения. Его команда уступила со счетом 1:2 - после 1:1 в первом тайме вышедшие на замену футболисты бирмингемской команды организовали еще один гол и одержали победу.

Английская Премьер-лига. 1 тур

Вест Гэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Пакета, 37, пен – Онана, 4, Дюран, 79

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Астон Вилла).
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Вест Хэм Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Хулен Лопетеги Унаи Эмери
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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