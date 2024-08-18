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  4. Артур СМОЛЯКОВ: «Ингулец не удивил. Мы доминировали всю игру»
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 01:39 |
12
0

Артур СМОЛЯКОВ: «Ингулец не удивил. Мы доминировали всю игру»

Защитник «Шахтера» высказался о ничьей своей команды

18 августа 2024, 01:39 |
12
0
Артур СМОЛЯКОВ: «Ингулец не удивил. Мы доминировали всю игру»
ФК Полесье. Артур Смоляков

Левый защитник житомирского «Полесья» Артур Смоляков оценил игру своей команды в матче 3 тура УПЛ против «Ингульца» (1:1).

Прокомментируй сегодняшний матч. Эта ничья кажется досадной после зрелищной победы над «Шахтером».

– Да, очень досадно. Я бы не сказал, что команда играла плохо. Была идея, во втором тайме мы подкорректировали моменты и прибавили. Надо еще немного времени – это нормально. Надо работать, дальше будет больше.

–​ «Ингулец» чем-то смог удивить?

–​ Честно говоря, нет. Мы доминировали всю игру.

–​​ ​​​По твоей риторике можно понять, что недовольными остаемся только реализацией?

– Да, во втором тайме были довольно неплохие моменты. Такие моменты нужно реализовывать, поэтому будем над этим работать.

–​ ​​Матч против «Ингульца» был для тебя особенным, ведь эта команда тебе не чужда?

–​​ ​​ Да, есть ребята с которыми я играл, было очень приятно увидеться. Но результатом я недоволен.

Впервые в сезоне играли при житомирской публике. Как атмосфера на стадионе?

– ​​ Атмосфера – супер! Хочется еще больше болельщиков. Надеюсь, что их будут впускать еще больше. Приходите!

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Полесье - Ингулец Артем Смоляков
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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