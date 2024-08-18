Артур СМОЛЯКОВ: «Ингулец не удивил. Мы доминировали всю игру»
Защитник «Шахтера» высказался о ничьей своей команды
Левый защитник житомирского «Полесья» Артур Смоляков оценил игру своей команды в матче 3 тура УПЛ против «Ингульца» (1:1).
– Прокомментируй сегодняшний матч. Эта ничья кажется досадной после зрелищной победы над «Шахтером».
– Да, очень досадно. Я бы не сказал, что команда играла плохо. Была идея, во втором тайме мы подкорректировали моменты и прибавили. Надо еще немного времени – это нормально. Надо работать, дальше будет больше.
– «Ингулец» чем-то смог удивить?
– Честно говоря, нет. Мы доминировали всю игру.
– По твоей риторике можно понять, что недовольными остаемся только реализацией?
– Да, во втором тайме были довольно неплохие моменты. Такие моменты нужно реализовывать, поэтому будем над этим работать.
– Матч против «Ингульца» был для тебя особенным, ведь эта команда тебе не чужда?
– Да, есть ребята с которыми я играл, было очень приятно увидеться. Но результатом я недоволен.
– Впервые в сезоне играли при житомирской публике. Как атмосфера на стадионе?
– Атмосфера – супер! Хочется еще больше болельщиков. Надеюсь, что их будут впускать еще больше. Приходите!
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