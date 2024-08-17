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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 14:29 | Обновлено 17 августа 2024, 14:54
192
0

Полесье и Ингулец назвали составы на матч УПЛ

Команды встретятся в Житомире

17 августа 2024, 14:29 | Обновлено 17 августа 2024, 14:54
192
0
Полесье и Ингулец назвали составы на матч УПЛ
ФК Полесье Житомир

В 15:30 по киевскому времени в Житомире на Центральном городском стадионе начнется матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Полесьем» и «Ингульцом» из Петрово.

Тренерские штабы клубов определились с составами на поединок.

«Полесье» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 3 очка. У «Ингульца» 1 пункт и 14-я позиция.

Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ингулец».

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стартовые составы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Полесье - Ингулец
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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