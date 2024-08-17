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  4. Отец Ямала выписан из больницы. Что грозит нападавшему на него?
Испания
17 августа 2024, 13:39 | Обновлено 17 августа 2024, 13:49
451
0

Отец Ямала выписан из больницы. Что грозит нападавшему на него?

Мунир Насрауи покинул пределы медицинского учреждения

17 августа 2024, 13:39 | Обновлено 17 августа 2024, 13:49
451
0
Отец Ямала выписан из больницы. Что грозит нападавшему на него?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мунир Насрауи

Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямала, выписан из больницы.

Как известно, родитель испанского вундеркинда попал к медикам после того, как получил ножевое ранение на автомобильной парковке в городе Матаро, который входит в провинцию Барселона.

Сообщается, что трое из четверых нападавших на Насрауи отпущены под залог. В руках правоохранителей остается один подозреваемый. Именно он нанес отцу Ямала удар ножом. Нарушителю закона грозит тюремный срок от пяти до десяти лет за покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.

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Юрій Остроумов Источник: Marca
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