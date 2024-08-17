Отец Ямала выписан из больницы. Что грозит нападавшему на него?
Мунир Насрауи покинул пределы медицинского учреждения
Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямала, выписан из больницы.
Как известно, родитель испанского вундеркинда попал к медикам после того, как получил ножевое ранение на автомобильной парковке в городе Матаро, который входит в провинцию Барселона.
Сообщается, что трое из четверых нападавших на Насрауи отпущены под залог. В руках правоохранителей остается один подозреваемый. Именно он нанес отцу Ямала удар ножом. Нарушителю закона грозит тюремный срок от пяти до десяти лет за покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.
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