Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати

Состоялись все матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Украинка Марта Костюк и Элина Свитолина проиграли свои матчи на этой стадии и покинули соревнования.

Также следует выделить вылет пятой сеяной Жасмин Паолини и седьмого номера посева Чжэн Циньвень.

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Марта Костюк [15] – 6:2, 6:2

Мирра Андреева – Жасмин Паолини [5] – 3:6, 6:3, 6:2

Арина Соболенко [3] – Элина Свитолина – 7:5, 6:2

Людмила Самсонова [10] – Элина Аванесян – 4:6, 6:0, 6:3

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Тэйлор Таунсенд [Q] – 6:2, 6:3

Лейла Фернандес – Диана Шнайдер – 6:1, 6:4

Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвень [7] – 7:5, 6:1

Паула Бадоса – Юлия Путинцева – 6:4, 6:4

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Мирра Андреева

Арина Соболенко [3] – Людмила Самсонова [10]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес

Анастасия Павлюченкова – Паула Бадоса