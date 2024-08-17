Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати
Иге Свёнтек буден непросто в верхней части сетки
Состоялись все матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
Украинка Марта Костюк и Элина Свитолина проиграли свои матчи на этой стадии и покинули соревнования.
Также следует выделить вылет пятой сеяной Жасмин Паолини и седьмого номера посева Чжэн Циньвень.
Цинциннати. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Марта Костюк [15] – 6:2, 6:2
Мирра Андреева – Жасмин Паолини [5] – 3:6, 6:3, 6:2
Арина Соболенко [3] – Элина Свитолина – 7:5, 6:2
Людмила Самсонова [10] – Элина Аванесян – 4:6, 6:0, 6:3
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Тэйлор Таунсенд [Q] – 6:2, 6:3
Лейла Фернандес – Диана Шнайдер – 6:1, 6:4
Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвень [7] – 7:5, 6:1
Паула Бадоса – Юлия Путинцева – 6:4, 6:4
Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Мирра Андреева
Арина Соболенко [3] – Людмила Самсонова [10]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес
Анастасия Павлюченкова – Паула Бадоса
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