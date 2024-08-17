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WTA
17 августа 2024, 11:35 | Обновлено 17 августа 2024, 11:36
473
1

Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати

Иге Свёнтек буден непросто в верхней части сетки

17 августа 2024, 11:35 | Обновлено 17 августа 2024, 11:36
473
1
Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись все матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Украинка Марта Костюк и Элина Свитолина проиграли свои матчи на этой стадии и покинули соревнования.

Также следует выделить вылет пятой сеяной Жасмин Паолини и седьмого номера посева Чжэн Циньвень.

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Марта Костюк [15] – 6:2, 6:2
Мирра Андреева – Жасмин Паолини [5] – 3:6, 6:3, 6:2

Арина Соболенко [3] – Элина Свитолина – 7:5, 6:2
Людмила Самсонова [10] – Элина Аванесян – 4:6, 6:0, 6:3

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Тэйлор Таунсенд [Q] – 6:2, 6:3
Лейла Фернандес – Диана Шнайдер – 6:1, 6:4

Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвень [7] – 7:5, 6:1
Паула Бадоса – Юлия Путинцева – 6:4, 6:4

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Мирра Андреева
Арина Соболенко [3] – Людмила Самсонова [10]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес
Анастасия Павлюченкова – Паула Бадоса

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Элина Свитолина WTA Цинциннати Анастасия Павлюченкова Джессика Пегула Юлия Путинцева Марта Костюк Арина Соболенко Людмила Самсонова Паула Бадоса Ига Свёнтек Тейлор Таунсенд Лейла Фернандес Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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