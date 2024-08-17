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Англия
17 августа 2024, 11:22 |
663
1

Экс-лидер атак Шахтера проиграл конкуренцию в Тоттенхэме 17-летнему Муру

Манор Соломон, похоже, не нужен «шпорам» в сезоне-2024/25 даже в качестве резервиста

17 августа 2024, 11:22 |
663
1
Экс-лидер атак Шахтера проиграл конкуренцию в Тоттенхэме 17-летнему Муру
Getty Images/Global Images Ukraine. Майки Мур

Бывший лидер атак «Шахтера» Манор Соломон, который покинул Украину после начала полномасштабной фазы войны с россией, а впоследствии скандальным образом подписал полноценный контракт с «Тоттенхэмом», скорее всего, покинет стан «шпор» до закрытия трансферного окна.

Главный тренер лондонской команды Ангелос Постекоглу решил предоставить шанс проявить себя в первой команде 17-летнему левому вингеру и воспитаннику академии «шпор» Майки Муру, который проходил летние сборы с «Тоттенхэмом».

Недавно Мур подписал первый профессиональный контракт с клубом, срок которого рассчитан до лета 2028 года.

Чтобы Мур имел возможность получать игровую практику, Постекоглу хочет избавиться от тех футболистов, на которых не рассчитывает. Среди таковых оказался и Соломон, которого «Тоттенхэм» хочет отдать в аренду.

Напомним, между «Шахтером» и «Тоттенхэмом» до сих пор не решен вопрос компенсации за Соломона. Сообщалось даже, что «горняки» готовы подать на «шпор» в суд.

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Манор Соломон Тоттенхэм трансферы АПЛ Шахтер Донецк трансферы
Алексей Сливченко Источник: Evening Standard
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