Хавбек Кудровки: «В Кубке Украины хотелось сыграть с командой Премьер-лиги»

В поединке второго предварительного раунда Кубка Украины футболисты перволиговой «Кудровки» взяли верх над представителем УПЛ - «Левым берегом» (3:2).

Атакующий полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус забил победный гол в ворота киевской команды. Хавбек эксклюзивно для Sport.ua рассказал об этом успехе.

– Андрей, поздравляю вас с голом в Кубке Украины. Скажите, пожалуйста, за счет чего удалось переиграть «Левый Берег»?

– Спасибо за поздравления! Получилась хорошая кубковая игра, было много борьбы, хороший соперник, интересный матч со многими голами. Болельщикам, думаю, понравилось. Все отдавались на футбольном поле, верили в свои силы и одержали победу.

– В следующем раунде турнира «Кудровка» сыграет с ЮКСА. Довольны ли результатом жеребьевки? Возможно хотели получить соперника из УПЛ?

– Конечно, хотелось сыграть с командой Премьер-лиги, попробовать свои силы, но ЮКСА также хорошая команда, с сильным подбором исполнителей. Думаю, будет не менее интересный матч.

– Вы этим летом перешли в «Кудровку». Чем вас увлек этот проект?

– Получил приглашение от главного тренера Романа Локтионова. Долго не думал – сразу дал согласие на переход. Молодой тренер, который ставит комбинационно-атакующий футбол, это мне импонирует. Также замечательный коллектив подобрался в ФК «Кудровка».

– Руководство клуба уже поставило задачу перед командой на этот сезон?

– Задача одна – выходить играть в свой футбол с любыми командами и побеждать.

Напомним, что в третьем предварительном этапе Кубка Украины «Кудровка» сыграет с ЮКСА. Поединок состоится 22 августа.