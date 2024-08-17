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  4. Мареска выступил с заявлением перед игрой Челси с Ман Сити
Англия
17 августа 2024, 09:52 |
362
0

Мареска выступил с заявлением перед игрой Челси с Ман Сити

Энцо – о готовности подопечных и перспективах команды

17 августа 2024, 09:52 |
362
0
Мареска выступил с заявлением перед игрой Челси с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о планах в преддверии матча 1-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 18 августа.

«Это отличная возможность проявить себя в матче с [действующими] чемпионами. Более того, этот клуб последние восемь или девять лет работает с одним и тем же тренером (Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. – прим.), и это огромное преимущество. Мы постараемся играть в полную силу, чтобы выигрывать матчи, радовать себя и болельщиков.

Лично я считаю, что большая разница между нами и другими командами, которые доминируют в английском футболе – это всего лишь вопрос времени в плане того, что другие клубы работают с одним и тем же тренером [долго], а мы – всего один месяц. Со временем мы наверняка сократим разрыв, и я надеюсь, что это произойдет очень скоро.

Иногда это звучит как оправдание, потому что каждый тренер говорит о времени. Я знаю, что в футболе все сложно, но в нашем случае, благодаря процессу и идее, я на 100 процентов уверен, что эта команда становится лучше от игры к игре. Со временем мы сможем сократить отставание от других команд», – заявил Мареска.

Ранее Энцо Мареска высказался о потенциальных новичках и конкуренте Михаила Мудрика.

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Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Манчестер Сити
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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