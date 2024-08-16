Тренер Челси высказался о потенциальных новичках и конкуренте Мудрика

Наставник Челси Энцо Мареска подтвердил, что хавбек Конор Галлахер, который должен перейти в Атлетико, пока остается в команде, так как трансфер может сорваться.

«Конор играть в первом туре не будет. Он вернулся, проводит легкие тренировки, но играть не будет. Он ведет переговоры с клубом. Осимхен и Феликс? Обсуждать игроков Наполи и Атлетико я не буду. Но руководство Челси хорошо знает мое мнение о том, кем нужно усилить команду», – сказал Мареска.

Кроме того, тренер заявил, что новичок Педру Нету, который является конкурентом Михаила Мудрика, еще не готов играть.

«Нету? Его физические кондиции в порядке, а проблема только в том, что он с нами провел всего два или три дня. Ему еще нужно понять, в какой футбол играет Челси», – сказал Мареска.

В первом туре команда сыграет против Манчестер Сити.