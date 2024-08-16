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Англия
16 августа 2024, 17:48 |
645
2

Тренер Челси высказался о потенциальных новичках и конкуренте Мудрика

Мареска готовится к матчу с чемпионом

16 августа 2024, 17:48 |
645
2
Тренер Челси высказался о потенциальных новичках и конкуренте Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Наставник Челси Энцо Мареска подтвердил, что хавбек Конор Галлахер, который должен перейти в Атлетико, пока остается в команде, так как трансфер может сорваться.

«Конор играть в первом туре не будет. Он вернулся, проводит легкие тренировки, но играть не будет. Он ведет переговоры с клубом. Осимхен и Феликс? Обсуждать игроков Наполи и Атлетико я не буду. Но руководство Челси хорошо знает мое мнение о том, кем нужно усилить команду», – сказал Мареска.

Кроме того, тренер заявил, что новичок Педру Нету, который является конкурентом Михаила Мудрика, еще не готов играть.

«Нету? Его физические кондиции в порядке, а проблема только в том, что он с нами провел всего два или три дня. Ему еще нужно понять, в какой футбол играет Челси», – сказал Мареска.

В первом туре команда сыграет против Манчестер Сити.

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Челси Энцо Мареска Конор Галлахер Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ Жоау Феликс Виктор Осимхен Педру Нету
Иван Зинченко Источник: Football London
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Перець
Бо Мурзік агонь на полі
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Harun Bakircioğlu
Лукавит. Он в команде три дня и уже будет получше Мудрика с его нулем по системе гол+пас за три месяца. 
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0
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