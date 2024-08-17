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Вторая лига
Скала 1911
17.08.2024 15:15 - : -
Куликов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 августа 2024, 12:45 |
225
0

Вторая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги

17 августа 2024, 12:45 |
225
0
Вторая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Локомотив Киев

17 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 2-й тур, 17 августа

  • 12:15. Пробой Городенка – Реал Фарма Одесса
  • 12:45. Чернигов – Чайка П. Борщаговка
  • 13:30. Ворскла-2 Полтава – Нива Винница
  • 15:15. Скала 1911 Стрый – Куликов
  • 15:45. Вильхивцы – Рух-2 Львов
  • 16:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Нива-2 Тернополь

Турнирные таблицы

12:15. Пробой Городенка – Реал Фарма Одесса

12:45. Чернигов – Чайка П. Борщаговка

13:30. Ворскла-2 Полтава – Нива Винница

15:15. Скала 1911 Стрый – Куликов

15:45. Вильхивцы – Рух 2 Львов

16:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Нива-2 Тернополь

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Пробой Городенка Реал Фарма Одесса Чернигов Нива Винница Ворскла-2 Полтава Чайка Петропавловская Борщаговка Скала 1911 Стрый Куликов Вильхивцы Рух-2 Львов Ревера 1908 Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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