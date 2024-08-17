17.08.2024 15:15 - : -
Украина. Вторая лига17 августа 2024, 12:45 |
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Вторая лига. 2-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги
17 августа 2024, 12:45 |
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17 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 2-й тур, 17 августа
- 12:15. Пробой Городенка – Реал Фарма Одесса
- 12:45. Чернигов – Чайка П. Борщаговка
- 13:30. Ворскла-2 Полтава – Нива Винница
- 15:15. Скала 1911 Стрый – Куликов
- 15:45. Вильхивцы – Рух-2 Львов
- 16:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Нива-2 Тернополь
Турнирные таблицы
12:15. Пробой Городенка – Реал Фарма Одесса
12:45. Чернигов – Чайка П. Борщаговка
13:30. Ворскла-2 Полтава – Нива Винница
15:15. Скала 1911 Стрый – Куликов
15:45. Вильхивцы – Рух 2 Львов
16:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Нива-2 Тернополь
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