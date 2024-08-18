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Вторая лига
Скала 1911
17.08.2024 15:15 – FT 1 : 0
Куликов
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Украина. Вторая лига
18 августа 2024, 03:00 | Обновлено 18 августа 2024, 03:14
44
0

Вторая лига. Дублеры Ворсклы и Руха проиграли, победа Скалы 1911

Состоялись матчи 2 тура первенства

18 августа 2024, 03:00 | Обновлено 18 августа 2024, 03:14
44
0
Вторая лига. Дублеры Ворсклы и Руха проиграли, победа Скалы 1911
Скриншот с трансляции

Закончились матчи 2 тура Второй лиги Украины в группе А. «Скала 1911» одолела «Куликов», «Реал Фарма» уступил «Пробою», «Чернигов» и «Чайка» разошлись миром. Также выиграли дублеры тернопольской «Нивы», а их коллеги из «Ворсклы» и «Руха» проиграли.

К вашему вниманию эти и другие результаты игрового дня.

Вторая лига Украины. 2 тур. Группа А

Пробий – Реал Фарма – 1:0

Гол: Белый, 29

Чернигов – Чайка – 0:0

Ворскла-2 – Нива В – 0:1

Гол: Рябой, 87

Скала 1911 – Куликов – 2:0

Голы: Лукьянченко, 24, Ралюченко, 90+2

Вильхивцы – Рух-2 Львов – 1:0

Гол: Верб, 53

Ревера 1908 – Нива-2 Тернополь – 0:1

Гол: Довбецкий, 32

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Нива Винница Реал Фарма Одесса Чайка Петропавловская Борщаговка Пробой Городенка Вильхивцы Рух-2 Львов Ревера 1908 Ивано-Франковск Нива-2 Тернополь Ворскла-2 Полтава Куликов
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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