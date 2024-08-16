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Италия
16 августа 2024, 15:55 | Обновлено 16 августа 2024, 15:56
849
0

Еще один форвард Ромы может отправиться в Саудовскую Аравию

Тэмми Абрахам может пойти по стопам Пауло Дибалы

16 августа 2024, 15:55 | Обновлено 16 августа 2024, 15:56
849
0
Еще один форвард Ромы может отправиться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Форвард «Ромы» и конкурент по позиции Артема Довбика Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Рома» ведет переговоры с одним из клубом из Саудовской Аравии по поводу трансфера Абрахама. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Таким образом, Абрахам – уже второй форвард «Ромы», который может отправиться в Саудовскую Аравию в это трансферное окно. Ранее сообщалось о том, что Пауло Дибала в шаге от перехода в «Аль-Кадисию».

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Тэмми Абрахам Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Repubblica
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