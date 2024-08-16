Еще один форвард Ромы может отправиться в Саудовскую Аравию

Форвард «Ромы» и конкурент по позиции Артема Довбика Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Рома» ведет переговоры с одним из клубом из Саудовской Аравии по поводу трансфера Абрахама. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Таким образом, Абрахам – уже второй форвард «Ромы», который может отправиться в Саудовскую Аравию в это трансферное окно. Ранее сообщалось о том, что Пауло Дибала в шаге от перехода в «Аль-Кадисию».