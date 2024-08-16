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Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
16.08.2024 16:00 - : -
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
16 августа 2024, 13:55 | Обновлено 16 августа 2024, 14:02
42
0

Металлист 1925-2 – Тростянец, Колос-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 16 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги

16 августа 2024, 13:55 | Обновлено 16 августа 2024, 14:02
42
0
Металлист 1925-2 – Тростянец, Колос-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Тростянец

16 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 2-й тур, 16 августа

  • 14:30. Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец
  • 16:00. Колос-2 Ковалевка – Горняк-Спорт

Турнирные таблицы

14:30. Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец

16:00. Колос-2 Ковалевка – Горняк-Спорт

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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