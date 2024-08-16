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Украина. Вторая лига16 августа 2024, 13:55 | Обновлено 16 августа 2024, 14:02
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Металлист 1925-2 – Тростянец, Колос-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 16 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги
16 августа 2024, 13:55 | Обновлено 16 августа 2024, 14:02
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16 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 2-й тур, 16 августа
- 14:30. Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец
- 16:00. Колос-2 Ковалевка – Горняк-Спорт
Турнирные таблицы
14:30. Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец
16:00. Колос-2 Ковалевка – Горняк-Спорт
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