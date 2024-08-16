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Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
16.08.2024 16:00 – FT 2 : 0
Горняк-Спорт
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Украина. Вторая лига
16 августа 2024, 20:35 | Обновлено 16 августа 2024, 20:48
201
0

Вторая лига. Тростянец и резервисты Колоса выиграли матчи 2-го тура

16 августа прошли два поединка 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины

16 августа 2024, 20:35 | Обновлено 16 августа 2024, 20:48
201
0
Вторая лига. Тростянец и резервисты Колоса выиграли матчи 2-го тура
ФК Тростянец. Юрий Бакалов

16 августа прошли два поединка 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Тростянец и резервисты Колоса выиграли матчи 2-го тура.

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Вторая лига. 2-й тур, 16 августа

14:30. Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец – 0:3

Голы: Тишининов, 15, 78, Кошкин, 90

16:00. Колос-2 Ковалевка – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Шевчук, 76, Березка, 90+3

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чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины Тростянец Колос-2 Ковалевка Металлист 1925-2 Харьков Юрий Бакалов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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