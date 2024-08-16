16.08.2024 16:00 – FT 2 : 0
Украина. Вторая лига16 августа 2024, 20:35 | Обновлено 16 августа 2024, 20:48
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Вторая лига. Тростянец и резервисты Колоса выиграли матчи 2-го тура
16 августа прошли два поединка 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины
16 августа 2024, 20:35 | Обновлено 16 августа 2024, 20:48
201
0
16 августа прошли два поединка 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Тростянец и резервисты Колоса выиграли матчи 2-го тура.
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Вторая лига. 2-й тур, 16 августа
14:30. Металлист 1925-2 Харьков – Тростянец – 0:3
Голы: Тишининов, 15, 78, Кошкин, 90
16:00. Колос-2 Ковалевка – Горняк-Спорт – 2:0
Голы: Шевчук, 76, Березка, 90+3
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