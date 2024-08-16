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Первая лига
Минай
16.08.2024 15:30 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 августа 2024, 14:00 |
326
0

Хуст – Нива Т, Минай – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Первой лиги

16 августа 2024, 14:00 |
326
0
Хуст – Нива Т, Минай – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ. Людмила Тельбух (в центре), судья матча Минай – Прикарпатье

16 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 2-й тур, 16 августа

  • 14:00. Хуст – Нива Тернополь
  • 15:30. Минай – Прикарпатье Ивано-Франковск

Турнирные таблицы

14:00. Хуст – Нива Тернополь

15:30. Минай – Прикарпатье Ивано-Франковск

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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