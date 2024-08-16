16.08.2024 15:30 - : -
Украина. Первая лига16 августа 2024, 14:00 |
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Хуст – Нива Т, Минай – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Первой лиги
16 августа 2024, 14:00 |
326
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16 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 2-й тур, 16 августа
- 14:00. Хуст – Нива Тернополь
- 15:30. Минай – Прикарпатье Ивано-Франковск
Турнирные таблицы
14:00. Хуст – Нива Тернополь
15:30. Минай – Прикарпатье Ивано-Франковск
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