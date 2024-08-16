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Первая лига
Минай
16.08.2024 15:30 – FT 4 : 2
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
16 августа 2024, 18:20 |
264
0

Первая лига. 11 голов в двух матчах, победы Миная и Нивы

Команды порадовали фанов голами

16 августа 2024, 18:20 |
264
0
Первая лига. 11 голов в двух матчах, победы Миная и Нивы
ФК Нива Тернополь

В Первой лиге состоялись два матча 2-го тура, которые порадовали болельщиков результативным футболом.

Минай в матче с шестью голами обыграл Прикарпатье со счетом 4:2, а тренер Желько Любенович после игры заявил, что решил остаться в команде, хотя ранее подал в отставку.

В еще одной встрече Хуст проиграл тернопольской Ниве с результатом 2:3.

Первая лига. Группа A 2-й тур

Хуст – Нива 2:3
Голы: Гук, 26, Уманец, 32 – Ризнык, 9, 50, Галадей, 16

Минай – Прикарпатье 4:2
Голы: Матюшенко, 30, Ременяк, 36, 51, Дмитрук, 65 – Цюцюра, 60, Швец, 78

Турнирная таблица Первой лиги

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Минай Хуст Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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