Первая лига. 11 голов в двух матчах, победы Миная и Нивы
Команды порадовали фанов голами
В Первой лиге состоялись два матча 2-го тура, которые порадовали болельщиков результативным футболом.
Минай в матче с шестью голами обыграл Прикарпатье со счетом 4:2, а тренер Желько Любенович после игры заявил, что решил остаться в команде, хотя ранее подал в отставку.
В еще одной встрече Хуст проиграл тернопольской Ниве с результатом 2:3.
Первая лига. Группа A 2-й тур
Хуст – Нива 2:3
Голы: Гук, 26, Уманец, 32 – Ризнык, 9, 50, Галадей, 16
Минай – Прикарпатье 4:2
Голы: Матюшенко, 30, Ременяк, 36, 51, Дмитрук, 65 – Цюцюра, 60, Швец, 78
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