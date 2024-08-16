Первая лига. 11 голов в двух матчах, победы Миная и Нивы

В Первой лиге состоялись два матча 2-го тура, которые порадовали болельщиков результативным футболом.

Минай в матче с шестью голами обыграл Прикарпатье со счетом 4:2, а тренер Желько Любенович после игры заявил, что решил остаться в команде, хотя ранее подал в отставку.

В еще одной встрече Хуст проиграл тернопольской Ниве с результатом 2:3.

Первая лига. Группа A 2-й тур

Хуст – Нива 2:3

Голы: Гук, 26, Уманец, 32 – Ризнык, 9, 50, Галадей, 16

Минай – Прикарпатье 4:2

Голы: Матюшенко, 30, Ременяк, 36, 51, Дмитрук, 65 – Цюцюра, 60, Швец, 78

Турнирная таблица Первой лиги