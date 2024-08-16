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  4. Свитолина рассказала, почему вернулась к работе с бывшим тренером
WTA
16 августа 2024, 12:56 |
784
0

Свитолина рассказала, почему вернулась к работе с бывшим тренером

Элина искала, с кем бы ей было комфортно

16 августа 2024, 12:56 |
784
0
Свитолина рассказала, почему вернулась к работе с бывшим тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, почему после завершения сотрудничества с нидерландским тренером Рамоном Слейтером вернулась к работе с Эндрю Беттлсом, с которым разошлась в конце 2021 года после пятилетнего сотрудничества.

«Я думаю, что травма все объединила, а еще мне было очень тяжело психологически в течение шести месяцев, когда я чувствовала боль. Многие вещи были для меня в серых тонах. Я чувствовала, что мне нужен свежий воздух.

Мы были в середине сезона, поэтому мне нужно было сразу найти кого-то, с кем мне было бы комфортно. С Энди мы поддерживали контакт, а он закончил работу с Жиль Тайхманн. Все так сложилось, пока все хорошо. Мы постарались доработать некоторые моменты, и, надеюсь, сможем работать еще несколько лет», – сказала Элина.

Ранее Свитолина говорила, что ищет тренера, который будет ее вдохновлять.

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Владимир Клепач Источник: Tennis.com
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