Свитолина рассказала, почему вернулась к работе с бывшим тренером

Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, почему после завершения сотрудничества с нидерландским тренером Рамоном Слейтером вернулась к работе с Эндрю Беттлсом, с которым разошлась в конце 2021 года после пятилетнего сотрудничества.

«Я думаю, что травма все объединила, а еще мне было очень тяжело психологически в течение шести месяцев, когда я чувствовала боль. Многие вещи были для меня в серых тонах. Я чувствовала, что мне нужен свежий воздух.

Мы были в середине сезона, поэтому мне нужно было сразу найти кого-то, с кем мне было бы комфортно. С Энди мы поддерживали контакт, а он закончил работу с Жиль Тайхманн. Все так сложилось, пока все хорошо. Мы постарались доработать некоторые моменты, и, надеюсь, сможем работать еще несколько лет», – сказала Элина.

Ранее Свитолина говорила, что ищет тренера, который будет ее вдохновлять.