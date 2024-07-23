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WTA
23 июля 2024, 11:35 | Обновлено 23 июля 2024, 11:37
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2

Свитолина рассказала, почему неожиданно завершила сотрудничество с тренером

Элина ищет специалиста, который будет ее вдохновлять

23 июля 2024, 11:35 | Обновлено 23 июля 2024, 11:37
1012
2
Свитолина рассказала, почему неожиданно завершила сотрудничество с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, почему завершила сотрудничество с нидерландским тренером Рамоном Слейтером. Также спортсменка объяснила, какой тренер ей сейчас нужен.

- Почему вы решили перед Олимпиадой, после Уимблдона распрощаться с вашим тренером?
- Мы очень хорошо поработали с Рамоном, он очень классный тренер, но иногда наступает такой момент, что бывает сложно. У нас сейчас разные виденья. Я думаю, что мы вообще очень классно с ним поработали, он с нуля, после моего возвращения, привел меня в очень хорошее состояние. Сейчас для меня очень важно найти того человека, который даст мне что-то новое. У меня еще есть некоторые моменты, которые надо отработать, и всегда, когда приходит новый взгляд, новые силы, это добавляет тебе плюсов к игре. Это было мое решение, чтобы двигаться дальше. У меня есть второй тренер – это Ольга Савчук, которая помогает мне. Для меня это непростое решение, но я смотрю вперед. Хочу найти того человека, который будет разделять мои взгляды на будущее.

- Вы имеете в виду, что ищете сейчас человека, который вас будет еще больше вдохновлять? Я сначала подумал немножко о другом, о том, что вы хотите выходить больше из зоны комфорта, я понимаю, что это неправильное слово, но вы ищете человека, который выведет вас на какие-то другие границы?
- Из зоны комфорта – это немного другое, потому что из нее я и так выхожу на матчах. Я ищу человека, который будет меня вдохновлять. Такое иногда бывает в теннисе, потому что ты каждый день тренируешься, каждую неделю ты играешь турниры и бывает, рутина тебя немного засасывает. Ты не понимаешь вообще, что происходит с тобой, какое твое состояние. А бывают очень сложные состояния, которые трудно проходить с людьми, которые рядом с тобой. Поэтому я думаю, что для меня сейчас важно сфокусироваться на своей игре, я уже не первый год играю. Сейчас со мной Оля, она мне помогает, но я ищу другого тренера, однако это не то, что может меня выбить из колеи. Я фокусируюсь на тренировках, на физическом состоянии, потому что были некоторые проблемы со спиной. Я двигаюсь дальше, – сказала Свитолина.

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Владимир Клепач Источник: NV.ua
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Serhii P.
Нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Як тренер її має "надихати"? 
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