Динамо победой над Рейнджерс отметило клубный юбилей. Есть что вспомнить

Киевское «Динамо» в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» добилось победы со счетом 2:0.

В своей истории киевский клуб победил в еврокубковых турнирах со счетом 2:0 в 36-й раз.

И в 10-й раз «Динамо» выиграло 2:0 на выезде.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких оценил шансы команды против «РБ Зальцбург» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.