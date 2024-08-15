Лига чемпионов15 августа 2024, 12:21 |
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Динамо победой над Рейнджерс отметило клубный юбилей. Есть что вспомнить
Киевляне выиграли в Глазго со счетом 2:0
15 августа 2024, 12:21 |
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Киевское «Динамо» в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» добилось победы со счетом 2:0.
В своей истории киевский клуб победил в еврокубковых турнирах со счетом 2:0 в 36-й раз.
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И в 10-й раз «Динамо» выиграло 2:0 на выезде.
Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких оценил шансы команды против «РБ Зальцбург» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.
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13.08.2024, 19:53 3
Правда тогда почему то играли в Киеве на Олимпийском, хотя теперь нас уверяют что война в Украине с 2014 года. Но этот нефутбольный вопрос уже к Порошенко и Турчинову.