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Лига чемпионов
15 августа 2024, 12:21 |
599
3

Динамо победой над Рейнджерс отметило клубный юбилей. Есть что вспомнить

Киевляне выиграли в Глазго со счетом 2:0

15 августа 2024, 12:21 |
599
3
Динамо победой над Рейнджерс отметило клубный юбилей. Есть что вспомнить
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» добилось победы со счетом 2:0.

В своей истории киевский клуб победил в еврокубковых турнирах со счетом 2:0 в 36-й раз.

И в 10-й раз «Динамо» выиграло 2:0 на выезде.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких оценил шансы команды против «РБ Зальцбург» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Динамо Киев Рейнджерс - Динамо
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Citrullus lanatus
Если что и вспоминается,  так это победа над Эвертоном суммарно  6:4 в 1/8 ЛЕ далёкого уже 2015 года.
  Правда тогда почему то играли в Киеве на Олимпийском,  хотя теперь нас уверяют что война в Украине с 2014 года.    Но этот нефутбольный вопрос уже к Порошенко и Турчинову.
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-1
Henriklarsson11
оце так ювілей
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