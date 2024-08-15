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  4. Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
15 августа 2024, 10:30 | Обновлено 15 августа 2024, 11:29
2778
1

Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов

Бывший нападающий – о предстоящем вызове киевлян

15 августа 2024, 10:30 | Обновлено 15 августа 2024, 11:29
2778
1
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
ФК Пахтакор. Максим Шацких

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких, который сейчас возглавляет «Пахтакор» Ташкент, поделился мнением о будущем противостоянии «сине-белых» с австрийским клубом «РБ Зальцбург» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

– Теперь «Динамо» остался один шаг до основного этапа. Как вы оцените перспективы «Динамо» в противостоянии с «Зальцбургом», с которым киевляне будут бороться за путевку в основной этап Лиги чемпионов?

– Шансы 50 на 50. «Зальцбург», конечно, не «Рейнджерс» и не «Партизан» – это понятно. Они более грамотная и более организованная, опытная команда, которая всегда участвует в Лиге чемпионов. Такие австрийцы – обученные, с хорошей подготовкой, с хорошей и грамотной школой. Во-первых, будет очень интересно и в то же время сложно. Как и «Зальцбургу» будет сложно, так и «Динамо». Узнаем через две недели.

Ранее Максим Шацких прокомментировал победу «Динамо» над «Рейнджерс» (2:0) в раунде Q3 Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Максим Шацких Динамо Киев РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник: Динамомания
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Зальцбург станет настоящим экзаменом готовности играть в ЛЧ.
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