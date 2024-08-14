Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над «Рейнджерс» (2:0) в квалификации Лиги чемпионов:

– Какие ваши впечатления от игры «Динамо» в матче с «Рейнджерс»?

– Достаточно уверенно играли. Неплохая игра по содержанию, по эпизодам. Понятно, что удаление, конечно, сильно повлияло. Думаю, в равных составах было бы сложнее. Как сложилось – так сложилось. Главное, что победили достаточно уверенно, прошли дальше и остался один шаг.

– В первом тайме шотландцы действовали несколько активнее. Не было ли у вас опасений после дебютных 45 минут, что что-то может пойти не так?

– Я бы не сказал… Они более агрессивно вышли, много контактов было, много чисто шотландского футбола. Разумеется, дома играли – мы знаем, как там болеют. Да, по движению они были более азартными, но «Динамо» выдержало, не тушевались, нормально контролировали мяч. Киевляне создали 2-3 неплохих эпизода с участием Кабаева и Шапаренко.

Ярмоленко, конечно, если бы во время этих двух прострелов был немного агрессивнее в завершающей стадии, то, думаю, он смог бы замкнуть. Во втором тайме, уже после удаления, «Рейнджерс» сами поняли и начали играть на удержание счета, чтобы довести игру до дополнительного времени, до пенальти. Они понимали, что в меньшинстве им будет очень тяжело.