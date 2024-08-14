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  4. Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»
Лига чемпионов
14 августа 2024, 16:25 | Обновлено 14 августа 2024, 16:34
1571
4

Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»

Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над «Рейнджерс»

14 августа 2024, 16:25 | Обновлено 14 августа 2024, 16:34
1571
4
Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»
ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над «Рейнджерс» (2:0) в квалификации Лиги чемпионов:

– Какие ваши впечатления от игры «Динамо» в матче с «Рейнджерс»?

– Достаточно уверенно играли. Неплохая игра по содержанию, по эпизодам. Понятно, что удаление, конечно, сильно повлияло. Думаю, в равных составах было бы сложнее. Как сложилось – так сложилось. Главное, что победили достаточно уверенно, прошли дальше и остался один шаг.

– В первом тайме шотландцы действовали несколько активнее. Не было ли у вас опасений после дебютных 45 минут, что что-то может пойти не так?

– Я бы не сказал… Они более агрессивно вышли, много контактов было, много чисто шотландского футбола. Разумеется, дома играли – мы знаем, как там болеют. Да, по движению они были более азартными, но «Динамо» выдержало, не тушевались, нормально контролировали мяч. Киевляне создали 2-3 неплохих эпизода с участием Кабаева и Шапаренко.

Ярмоленко, конечно, если бы во время этих двух прострелов был немного агрессивнее в завершающей стадии, то, думаю, он смог бы замкнуть. Во втором тайме, уже после удаления, «Рейнджерс» сами поняли и начали играть на удержание счета, чтобы довести игру до дополнительного времени, до пенальти. Они понимали, что в меньшинстве им будет очень тяжело.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Максим Шацких
Алексей Тиньков Источник: Динамомания
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
Максим Шацьких: Динамо грало впевнено
Максим Шацьких: Головне що перемогли
Максим Шацьких: Динамо витримало
_______
и еще можно 5 заглавий спокойно подобрать
но зачем то муссируется тема с удалением.
причем в матче даже не внутренне украинском, а европейском, где отстаивалась честь страны!
как же у некоторых подгорает от победы самого титулованного и популярного клуба Украины!
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+2
DK1961
И опять! Кто о чем, а спорт уа никак не может успокоиться и оторваться от удаления! Больно да, журналисты Ахметова? Поэтому вы из интервью Шацких выбираете именно фразу про удаление и вставляете как заголовок?
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+2
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ТвояМамка
Ну так и я говорю, реф на кавуни напряцював)
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-5
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