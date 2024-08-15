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  4. Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале
Испания
15 августа 2024, 05:51 | Обновлено 15 августа 2024, 05:53
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0

Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале

Форвард высказался о желаемом

15 августа 2024, 05:51 | Обновлено 15 августа 2024, 05:53
40
0
Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе удовлетворил интерес к его мнению относительно возможности забить 50 голов за сезон в составе «галактикос».

Уроженец Парижа, как известно, дебютировал в «Реале» в матче с «Аталантой» (2:0) за Суперкубок УЕФА и стал автором одного гола.

«Мы в «Реале». У нас нет ограничений, у меня нет ограничений. Если я смогу забить 50 голов, это будет 50. Но самое главное – побеждать и совершенствоваться как команда, потому что мы собираемся побеждать как команда», – заявил Мбаппе.

Ранее украинец Андрей Лунин отреагировал на победу «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.

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Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: ABC News
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