Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе удовлетворил интерес к его мнению относительно возможности забить 50 голов за сезон в составе «галактикос».

Уроженец Парижа, как известно, дебютировал в «Реале» в матче с «Аталантой» (2:0) за Суперкубок УЕФА и стал автором одного гола.

«Мы в «Реале». У нас нет ограничений, у меня нет ограничений. Если я смогу забить 50 голов, это будет 50. Но самое главное – побеждать и совершенствоваться как команда, потому что мы собираемся побеждать как команда», – заявил Мбаппе.

Ранее украинец Андрей Лунин отреагировал на победу «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.